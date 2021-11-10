"Чтобы 40 миллионов украинцев не превратились в 20": Зеленский призвал всех привиться от коронавируса

Украинский лидер призвал не проверять на себе прочность отечественной системы здравоохранения.

Президент Владимир Зеленский обратил внимание украинцев на рекорды смертности от COVID-19 и обратился к противникам вакцинации.

Его видеообращение было обнародовано в его профиле в Фейсбук.

"Что объединяло большинство людей, которые умерли вчера от "ковида"? Все они были не вакцинированы", — сказал Зеленский.

Он указал, что в настоящее время Украина способна сделать почти 400 тысяч прививок за сутки и имеет в своем распоряжении около 10 миллионов доз вакцины, но вместе с тем более 65% украинцев так и не получили ни одной дозы вакцины против коронавируса.

По словам Зеленского в настоящее время украинская медицинская система "готова ко всему", но при этом призвал не проверять это на себе.

При этом он сравнил ситуацию с коронавирусом с войной на Донбассе и отметил, что за два года на фронте погибли 146 бойцов, а в Украине от COVID-19 лишь за последние двое суток умерло более 1,5 тысячи человек.

Как сообщалось ранее, в Украине на утро 9 ноября был зафиксирован рекорд по смертям от коронавируса за все время пандемии. Тогда за одни сутки умерло 833 человека.

В отчете Минздрава на утро 10 ноября говорится, что COVID-19 унес жизни еще 816 человек.