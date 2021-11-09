Укр

Украина второй раз за неделю обновила рекорд смертности: где ситуация хуже всего

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2430
Коронавирус Новость обновлена 09 ноября 2021, 08:50
Коронавирус

Более 10% новых случаев — на Днепропетровщине.

В Украине увеличилось количество больных коронавирусом. Если накануне в стране фиксировали 13 068 заражений, то на утро 9 ноября в Минздраве отчитались про 18 988 больных. Среди них — 1 183 несовершеннолетних и 426 сотрудников медучреждений. Количество смертей поставило очередной рекорд за время пандемии.

Статистику публикует сайт Минздрава.

За понедельник:

  • госпитализированы — 2 967 (днем ранее — 3532),
  • умерли — 833 (накануне — 473)
  • выздоровели — 16 609 (вчера — 8200).
  • Вакцинированы — 240 440 людей, в том числе второй дозой — 100 001.

Предыдущий рекорд по смертям фиксировали накануне — шестого ноября (793 человека).

Наибольшее количество заболевших в Днепропетровской области — 2042. Также в тройку лидеров попали Одесская и Львовская с 1516 и 1352 соответственно. Больше всего умерших за минувшие сутки на Донетчине — 89 человек.

Наименьшее количество новых случаев в Кировоградской области — 67 человек заразились за сутки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в приложение и портал "Дия" добавляют справку о выздоровлении от коронавируса, а также результаты тестирования методом ПЦР.

Теги:
#Украина #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
Коронавирус
Украина
Украина второй раз за неделю обновила рекорд смертности: где ситуация хуже всего
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус
Украина второй раз за неделю обновила рекорд смертности: где ситуация хуже всего
Дата публикации
Категория
Jerry Heil мечтает записать дуэты с зарубежными исполнителями
Jerry Heil: основная проблема украинских женщин – попытка угодить, а мужчин – считать, что им все должны
Дата публикации
Категория
Умерший Павел Ратов
Месяц не приходил в сознание: в Чехии умер украинец, избитый местным охранником
Дата публикации
Категория
Северный поток-2
Республиканцы добиваются новых санкций США против "Северного потока-2"
Дата публикации
Категория
ДТП в Киеве
В Киеве на скорости протаранили патрульного, оформлявшего ДТП: эксклюзивные фото с места