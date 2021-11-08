Украинцам станет проще получить справку о выздоровлении от коронавируса и результат ПЦР-теста: когда заработает новый сервис

Переболевшим коронавирусом теперь не придется забирать справку о выздоровлении у лечащего врача

В приложении "Дия" появится возможность получить сертификат о выздоровлении от коронавирусной инфекции COVID-19 и результатах ПЦР-теста на болезнь. Такие справки смогут оформить все, кто переболел "короной" в течение последних 90 дней.

Такую информацию озвучил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире программы "Завтрак с 1+1" в понедельник, 8 ноября.

По словам руководителя ведомства, сертификаты о тесте на коронавирус либо о выздоровлении появятся только после того, как доктор внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения – так же, как и сертификат о вакцинации. Федоров так же отметил, что если врач внесет информацию в систему спустя 10 дней после того, как человек переболел коронавирусом, то сертификат будет действовать только 80 дней.

Министр цифровой трансформации отметил, что сейчас ведомство еще согласовывает все нормы и требования к новому функционалу "Дии". В то же время он обещает, что справки о тестировании или о выздоровлении можно будет получить уже в течение ближайшей недели.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, насколько законна в Украине проверка COVID-сертификатов. Это сделали на фоне заявлений украинцев о том, что проверки незаконны, и каждый имеет право сохранять информацию о состоянии своего здоровья в тайне. В то же время в Минздраве обращают внимание на то, что в сертификатах о вакцинации нет информации, которая подпадает под неразглашение.