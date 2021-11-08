Количество больных упало, а смертность выросла: статистика коронавируса в Украине за сутки
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Больше всего случаев за сутки было в Одесской области
В Украине по состоянию на утро понедельника, 8 ноября, зафиксировали 13068 новых случаев коронавируса, что на несколько тысяч меньше чем сутками ранее. Однако ситуация со спадом заболеваемости после выходных наблюдается уже не в первый раз — это связано со снижением количества тестирований.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
В понедельник в Украине несколько снизилось количество новых случаев коронавируса, однако количество смертей все равно возросло. После выходных было гораздо меньше госпитализаций, однако уровень выздоровлений также упал.
За сутки в Украине:
- зафиксировали 13068 новых случаев COVID-19 (днем ранее — 17 419);
- умерли 473 человека (до этого было 449 смертей);
- выздоровели 8200 человек (накануне — 8520);
- госпитализировали 3532 человека (перед этим — 5652).
Среди заболевших за сутки оказались 790 детей и 145 медработников.
В региональном разрезе наибольшее количество подтвержденных случаев было зафиксировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 088 501 человек;
- поправилось – 2 520 956 человек;
- летальных исходов – 72 557.
Как сообщал "Телеграф" ранее, невакцинированные от COVID-19 педагоги, чиновники, сотрудники учебных заведений с 8 ноября не смогут попасть на работу.
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