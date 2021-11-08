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Количество больных упало, а смертность выросла: статистика коронавируса в Украине за сутки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 08 ноября 2021, 08:33
Коронавирус в Украине

Больше всего случаев за сутки было в Одесской области

В Украине по состоянию на утро понедельника, 8 ноября, зафиксировали 13068 новых случаев коронавируса, что на несколько тысяч меньше чем сутками ранее. Однако ситуация со спадом заболеваемости после выходных наблюдается уже не в первый раз — это связано со снижением количества тестирований.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В понедельник в Украине несколько снизилось количество новых случаев коронавируса, однако количество смертей все равно возросло. После выходных было гораздо меньше госпитализаций, однако уровень выздоровлений также упал.

За сутки в Украине:

  • зафиксировали 13068 новых случаев COVID-19 (днем ранее — 17 419);
  • умерли 473 человека (до этого было 449 смертей);
  • выздоровели 8200 человек (накануне — 8520);
  • госпитализировали 3532 человека (перед этим — 5652).

Среди заболевших за сутки оказались 790 детей и 145 медработников.

В региональном разрезе наибольшее количество подтвержденных случаев было зафиксировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 088 501 человек;
  • поправилось – 2 520 956 человек;
  • летальных исходов – 72 557.

Как сообщал "Телеграф" ранее, невакцинированные от COVID-19 педагоги, чиновники, сотрудники учебных заведений с 8 ноября не смогут попасть на работу.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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