Госпитализации выросли вдвое: хроники пандемии коронавируса на 10 ноября

В лидерах по заболеваемости Днепропетровщина, Киев и Харьковщина.

В Украине, после зафиксированного накануне рекорда смертности от коронавируса за все время пандемии, показатели заболеваемости остаются высокими. Так, за прошедший день выявили 23 283 новых случаев коронавируса (против 18 988 зафиксированных накануне). Среди заболевших — 1539 несовершеннолетних и 529 медиков.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

За вторник:

госпитализированы — 5696 человек (накануне — 2 967)

человек (накануне — 2 967) летальных исходов — 816 (днем ранее — 833)

справились с коронавирусом — 16 277 человек (в предыдущий день — 16 609)

вакцинированы — 267 401 человек, в том числе и второй дозой — 116 738.

Лидером по количеству новых случаев коронавируса стала Днепропетровская область с 1792 заболевших. Ненамного отстали от лидера Киев и Харьковщина с 1740 и 1719 соответственно.

Наименьшее количество случаев в Кировоградской области — 113 инфицирований.

Ранее "Телеграф" писал, что самый высокий уровень смертности от коронавируса показывала Донецкая область. При этом один из наинизших был в Черкасской. Тем не менее она с 12 ноября попала в "красную зону" по коронавирусу.