Еще одна область Украины попадет в "красную зону": детали

Ограничения начнут действовать с пятницы.

В Украине очередная область переходит в "красную зону". После Волынской, в которой ограничения ввели с 8 ноября, с 12 ноября жесткий карантин ожидает Черкасскую область.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В Черкасской области на утро вторника зафиксировали 813 новых случаев коронавируса. При этом в области превышен более трех дней подряд коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций. Отметим, что при этом количество занятых коек с кислородом не превышает 60,5%.

Черкасская область стала также одним из регионов с наинизшей смертность от коронавируса за понедельник, 8 ноября.

Напомним, в "красной зоне" по коронавирусу для невакцинированных украинцев действует ряд ограничений на посещение фитнес-центров, ТРЦ, непродуктовых магазинов, театров и других культурных и развлекательных заведений. Их персонал также должен быть вакцинирован. Заведения общепита могут работать без привитых от коронавируса сотрудников и гостей только на вынос и на доставку.

Для школ и других учебных заведений сохраняется норма на 100% привитых сотрудников.

"Телеграф" ранее писал, что Минздрав расширил перечень профессий с обязательной вакцинацией 9 ноября. Им дали месяц на прививку от коронавируса.