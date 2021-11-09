Укр

Еще одна область Украины попадет в "красную зону": детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Карантин в Украине. Новость обновлена 09 ноября 2021, 14:33
Карантин в Украине.

Ограничения начнут действовать с пятницы.

В Украине очередная область переходит в "красную зону". После Волынской, в которой ограничения ввели с 8 ноября, с 12 ноября жесткий карантин ожидает Черкасскую область.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В Черкасской области на утро вторника зафиксировали 813 новых случаев коронавируса. При этом в области превышен более трех дней подряд коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций. Отметим, что при этом количество занятых коек с кислородом не превышает 60,5%.

Черкасская область стала также одним из регионов с наинизшей смертность от коронавируса за понедельник, 8 ноября.

Напомним, в "красной зоне" по коронавирусу для невакцинированных украинцев действует ряд ограничений на посещение фитнес-центров, ТРЦ, непродуктовых магазинов, театров и других культурных и развлекательных заведений. Их персонал также должен быть вакцинирован. Заведения общепита могут работать без привитых от коронавируса сотрудников и гостей только на вынос и на доставку.

Для школ и других учебных заведений сохраняется норма на 100% привитых сотрудников.

"Телеграф" ранее писал, что Минздрав расширил перечень профессий с обязательной вакцинацией 9 ноября. Им дали месяц на прививку от коронавируса.

Теги:
#Черкасская область #Карантин #Коронавирус #Covid-19
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