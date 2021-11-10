Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия и Украина.

По состоянию на утро среды, 10 ноября, прирост числа новых смертельных исходов от коронавирусной болезни за сутки в Украине составил 816 случаев.

Вчера в мире по суточной смертности от коронавируса Украина находилась на третьем месте. Лидировали США и Россия, свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

9 ноября в Украине от коронавируса умерли 833 человека. При таком показателе Украина обогнала Индию (480 случаев) и Румынию (462 случая). В США резко ухудшилась ситуация со смертность (1339 случаев) и они лидировали в антирейтинге. В России за сутки скончались 1211 человек и она оказалась на втором месте.

Украина третья в мире по суточной смертности от COVID-19

7 ноября Украина была на втором месте по суточной смертности от коронавируса. При этом прирост числа новых смертельных исходов составил 793 человека. Больше смертей в этот день выявили только в России (1188)

За все время пандемии в мире от коронавируса скончались более 5 миллионов человек. В настоящее время насчитывается более 18 миллионов активных случаев заболевания. От болезни уже излечились более 227 миллионов человек.

Что касается Украины, то на утро 10 ноября показатели заболеваемости остаются высокими. За минувшие сутки выявили 23 283 новых случаев. При этом выздоровели 16277 человек.

В Украине продолжается вакцинальная кампания — за 9 ноября вакцинировались 267 401 человек, в том числе и второй дозой — 116 738.

В тоже время медики и разработчики вакцин считают, что ревакцинироваться от коронавируса может быть необходимо каждый год.