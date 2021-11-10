Ревакцинация от COVID-19 может стать ежегодной необходимостью, считают в Pfizer

Точный ответ даст изучение снижения иммунитета после третьей дозы.

Кроме доктора Евгения Комаровского, мнение, что будет необходима повторная прививка от коронавируса выражают и те, кто вакцину производит. Ревакцинироваться от коронавируса может быть необходимо каждый год.

Такое мнение высказал генеральны директор компании Pfizer Альберт Бурла в интервью, размещенном на Аtlanticcouncil.

Он отметил, что третья бустерная доза вакцины от коронавируса дает защиту от болезни выше, чем она была после второй. Но иммунитет снижается. Если после второй падение уровня антител происходит в течение полугода, то после третьей — должен сохраняться до года. Для этого необходимы еще исследования. Если иммунитет будет снижаться — прививки могут понадобиться каждый год.

При этом Бурла считает, что именно вакцинация положит конец пандемии.

"Это закончится. Для этого нам необходимо вакцинировать полной серией доз подавляющее большинство людей, и если мы это сделаем, у нас будет коллективный иммунитет, и тогда мы сократим распространение вируса во всем мире", — сказал директор Pfizer.

Одной из главных проблем он назвал антивакцинаторов: "Откровенно говоря, единственное, что стоит между новым и нынешним образом жизни, — это нерешительность в отношении вакцинации, люди, которые боятся получать вакцины, и создают проблемы не только для них".

Также Бурла сообщил, что вакцина его компании производится в достаточном количестве, чтобы охватить не только развитые страны. До конца 2021 будут сделаны три миллиарда доз, более 40% из которых направят в государства с низким уровнем дохода.

Ранее "Телеграф" писал, что вакцинацию сделали обязательной еще для ряда профессий. Время привиться дали до 9 декабря.