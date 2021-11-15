Еще одна область Украины отправляется в "красную зону"
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Противоэпидемические ограничения в регионе ужесточат уже на этой недели.
Еще одна область Украины переходит в "красную зону" по распространению коронавирусной инфекции.
Об этом проинформировал министр Кабмина Олег Немчинов по итогам заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.
Речь идет о Винницкой области, которая начнет жить по правилам максимально строгих ограничений уже с 00:00 четверга, 18 ноября.
Немчинов напомнил, что в "красной зоне" карантина помимо прочего запрещается работа ТРЦ и непродуктовых магазинов, а также проведение массовых мероприятий.
Вместе с тем он подчеркнул, что эти ограничения не распространяются на те заведения, где весь персонал прошел полный курс иммунизации против коронавируса и при условии их посещения вакцинированными посетителями.
Также он напомнил, что на вакцинированных граждан также не распространяется норма о запрете на перемещение между областями автомобильным и железнодорожным транспортом.
По данным Минздрава, в Украине на сегодняшний день "красная зона" введена в 17 областях и городе Киев.
Как сообщалось ранее, в Украине на утро 15 ноября было зафиксировано 10 802 новых случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того впервые за долгое время ни в одной из областей не было обнаружено больше тысячи новых больных.
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