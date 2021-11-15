Вакцинованим українцям платитимуть гроші, але витратити їх можна не на все

Програму буде запущено наступного місяця.

Президент Володимир Зеленський, який останнім часом, мабуть, уважно спостерігає за ситуацією з коронавірусом в Україні, приніс вакцинованим українцям добрі новини.

Про це він розповів у своєму відеозверненні, розміщеному у його Фейсбуку.

За його словами, останнім часом в Україні на 13% знизився рівень госпіталізацій через коронавірус і на 6% знизилася кількість нових випадків.

"Вперше за три місяці кількість людей, виписаних із лікарень, перевищила кількість госпіталізованих", — сказав він.

Це все, каже він, є наслідком роботи лікарів та масової вакцинації громадян.

Зеленський також розповів, що держава розробляє нові програми підтримки економіки та сфер, які постраждали під час карантину. Зокрема він розповів про програму допомоги спортивній та креативній індустрії.

Так кожен, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу, зможе отримати через додаток "Дія" 1000 гривень на свій рахунок. Однак витратити їх можна буде не на все.

Зеленський розповів, що за ці гроші можна буде купити абонемент у спортзал або фітнес-клуб, або квиток до театру, кінотеатру, музею, концерту чи виставкового центру. Також їх можна буде витратити на білети для подорожі всередині України.

Сама програма почне діяти з 19 грудня, а на її реалізацію буде виділено 3 мільярди гривень.

Крім того, він зазначив, що програма діятиме не один місяць і пізніше вакциновані громадяни зможуть отримати кошти не лише через "Дію", а й альтернативними способами.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на 15 листопада в 17 областях та місті Києві введено "червону зону" щодо поширення інфекції. Крім того, з 18 листопада до цього списку також додасться Вінницька область.