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"Щоб 40 мільйонів українців не перетворилися на 20": Зеленський закликав усіх зробити щеплення від коронавірусу

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Коронавірус Новина оновлена 10 листопада 2021, 21:46
Коронавірус

Український лідер закликав не перевіряти на собі міцність вітчизняної системи охорони здоров’я.

Президент Володимир Зеленський звернув увагу українців на рекорди смертності від COVID-19 та звернувся до противників вакцинації.

Його відеозвернення було оприлюднено у його профілі у Фейсбук.

"Що об’єднувало більшість людей, які померли вчора від "ковіду"? Усі вони були не вакциновані", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз Україна здатна зробити майже 400 тисяч щеплень за добу і має у своєму розпорядженні близько 10 мільйонів доз вакцини, але натомість понад 65% українців так і не отримали жодної дози вакцини проти коронавірусу.

За словами Зеленського, наразі українська медична система "готова до всього", але при цьому закликав не перевіряти це на собі.

При цьому він порівняв ситуацію з коронавірусом з війною на Донбасі та зазначив, що за два роки на фронті загинули 146 бійців, а в Україні від COVID-19 лише за останні дві доби померло понад 1,5 тисячі людей.

Як повідомлялося раніше, в Україні на ранок 9 листопада було зафіксовано рекорд по смертях від коронавірусу за весь час пандемії. Тоді за одну добу померло 833 особи.

У звіті МОЗ на ранок 10 листопада йдеться, що COVID-19 забрав життя ще 816 людей.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Володимир Зеленський #Covid-19
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