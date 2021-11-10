Вдвічі обганяємо Індію та Румунію: Україна третя у світі за смертністю від коронавірусу

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США, Росія та Україна.

Станом на ранок середи, 10 листопада, приріст числа смертей від коронавірусної хвороби за добу в Україні становив 816 випадків.

Учора у світі за добовою смертністю від коронавірусу Україна перебувала на третьому місці. Лідирували США та Росія, свідчать дані ресурсу Worldometers.

9 листопада в Україні від коронавірусу померли 833 особи. За такого показника Україна випередила Індію (480 випадків) та Румунію (462 випадки). У США різко погіршилася ситуація зі смертністю (1339 випадків) і вони лідирували в антирейтингу. У Росії за добу померли 1211 людей і вона опинилася на другому місці.

Україна третя у світі за добовою смертністю від COVID-19

7 листопада Україна була на другому місці за добовою смертністю від коронавірусу. При цьому приріст числа нових смертельних випадків становив 793 особи. Більше смертей цього дня виявили лише в Росії (1188)

За весь час пандемії у світі від коронавірусу померло понад 5 мільйонів людей. Нині налічується понад 18 мільйонів активних випадків захворювання. Від хвороби вже вилікувалися понад 227 мільйонів людей.

Щодо України, то на ранок 10 листопада показники захворюваності залишаються високими. Минулої доби виявили 23 283 нових випадків. При цьому одужали 16 277 осіб.

В Україні триває вакцинальна кампанія – за 9 листопада вакцинувалися 267 401 особа, у тому числі й другою дозою – 116 738.

У той же час медики та розробники вакцин вважають, що ревакцинуватися від коронавірусу може бути необхідно щороку.