Ревакцинація від COVID-19 може стати щорічною необхідністю, вважають у Pfizer

Точну відповідь дасть вивчення зниження імунітету після третьої дози.

Окрім доктора Євгена Комаровського, думку, що буде необхідне повторне щеплення від коронавірусу, висловлюють і ті, хто виробляє вакцину. Ревакцинуватися від коронавірусу може бути необхідно щороку.

Таке судження висловив генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла в інтерв’ю, розміщеному на Аtlanticcouncil.

Він зазначив, що третя бустерна доза вакцини від коронавірусу дає захист від хвороби вищий, ніж він був після другої. Але імунітет знижується. Якщо після другої падіння рівня антитіл це відбувається протягом пів року, то після третьої має зберігатися до року. Для цього потрібні ще дослідження. Якщо імунітет знижуватиметься — щеплення можуть знадобитися щороку.

При цьому Бурла вважає, що саме вакцинація покладе край пандемії.

"Це закінчиться. Для цього нам необхідно вакцинувати повною серією доз переважну більшість людей, і якщо ми це зробимо, у нас буде колективний імунітет, і тоді ми скоротимо поширення вірусу у всьому світі ", — сказав директор Pfizer.

Однією з головних проблем він назвав антивакцинаторів: "Відверто кажучи, єдине, що стоїть між новим та нинішнім способом життя, — це нерішучість щодо вакцинації, люди, які бояться отримувати вакцини, та створюють проблеми не лише для них ".

Також Бурла повідомив, що вакцина його компанії виробляється у достатній кількості, щоб охопити не лише розвинуті країни. До кінця 2021 року буде вироблено три мільярди доз, понад 40% з яких спрямують до держав з низьким рівнем доходу.

Раніше "Телеграф" писав, що вакцинацію в Україні зробили обов’язковою ще для низки професій, крім вчителів та чиновників. До переліку потрапили робітники стратегічно важливих підприємств, наприклад обленерго. Час щепитися дали до 9 грудня.