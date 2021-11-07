Обігнали навіть Індію та США: Україна друга у світі за смертністю від COVID-19

На першому місці за кількістю смертей від COVID-19 опинилася РФ

Показники смертності від коронавірусу в Україні б’ють як власні, так і світові антирекорди. Добою раніше у нашій країні від COVID-19 померли 793 особи — найбільша кількість з початку пандемії. Більше смертей у цей день було лише у Росії.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Так, за добу 5 листопада, у світі від коронавірусу померли 6 350 людей. З них найбільше смертей припало на Російську Федерацію — 1 188 осіб за добу. Україна за цим показником стала другою у світі — летальність у нашій країні перевищила дані Індії (519 смертей) та навіть США, де померли 422 людини.

Дані Worldometers

Що стосується нових випадків захворюваності на коронавірус, то за показниками 5 листопада Україна була четвертою країною у Європі — 25 063 особи захворіли за добу. Гіршими показники були у Росії – 41 335 хворих, в США – 32 479, в Британії – 30 693.

Дані Worldometers

Додамо, що кількість летальних випадків від COVID-19 в Україні є досить високою вже кілька днів поспіль. Зокрема, за 4 листопада Україна серед країн світу була третьою за рівнем смертності від коронавірусу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами ВООЗ, коронавірус може забрати життя ще півмільйона людей до лютого наступного року в Європі.