Україна побила рекорд добової смертності від коронавірусу: дані МОЗ за 5 листопада
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Лідером із захворюваності на "корону" залишається Дніпропетровська область.
Показники захворюваності на коронавірус в Україні дещо знизилися щодо останніх днів, коли було зафіксовано рекордну кількість нових хворих, проте продовжують залишатися дуже високими: за п’ятницю, 5 жовтня, в країні виявили 25 063 нових випадків (з них дітей – 1 541, медпрацівників – 398) .
Про це повідомляється на сайті МОЗ у суботу вранці.
За п’ятницю зафіксували такі показники:
- хворих – 25 063 (напередодні – 26 488 випадків)
- госпіталізацій — 5 057 (днем раніше — 5 497)
- летальних випадків — 793 (за середу — 696)
- одужали — 11 817 (попереднього дня — 13 281 людина)
Найбільша кількість хворих, як і днемраніше, виявлена в Дніпропетровській області — 2 616, за нею йде Одеська — 2 177 заражених, і Харківська — 1 535 хворих.
При цьому зафіксована кількість смертей на добу (793) стала максимальною в Україні за всю пандемію, при тому що попередній рекорд було поставлено не так давно — 26 жовтня.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3058014 осіб;
- одужало — 2504236 осіб;
- летальних наслідків – 71 635;
- проведено ПЛР-тестування – 14 801 967.
Активних хворих станом на суботу, 6 листопада, в Україні 3 058 014.
Як повідомлялося, в Україні на тлі зростаючої кількості хворих та госпіталізованих з коронавірусом заповненість ліжок з киснем у частині лікарень досягла своєї межі.
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