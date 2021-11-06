Україна побила рекорд добової смертності від коронавірусу: дані МОЗ за 5 листопада

Лідером із захворюваності на "корону" залишається Дніпропетровська область.

Показники захворюваності на коронавірус в Україні дещо знизилися щодо останніх днів, коли було зафіксовано рекордну кількість нових хворих, проте продовжують залишатися дуже високими: за п’ятницю, 5 жовтня, в країні виявили 25 063 нових випадків (з них дітей – 1 541, медпрацівників – 398) .

Про це повідомляється на сайті МОЗ у суботу вранці.

За п’ятницю зафіксували такі показники:

хворих – 25 063 (напередодні – 26 488 випадків)

госпіталізацій — 5 057 (днем раніше — 5 497)

летальних випадків — 793 (за середу — 696)

одужали — 11 817 (попереднього дня — 13 281 людина)

Найбільша кількість хворих, як і днемраніше, виявлена в Дніпропетровській області — 2 616, за нею йде Одеська — 2 177 заражених, і Харківська — 1 535 хворих.

При цьому зафіксована кількість смертей на добу (793) стала максимальною в Україні за всю пандемію, при тому що попередній рекорд було поставлено не так давно — 26 жовтня.

Україна наблизилася до позначки у 800 загиблих від "корони" на день

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3058014 осіб;

одужало — 2504236 осіб;

летальних наслідків – 71 635;

проведено ПЛР-тестування – 14 801 967.

Активних хворих станом на суботу, 6 листопада, в Україні 3 058 014.

Як повідомлялося, в Україні на тлі зростаючої кількості хворих та госпіталізованих з коронавірусом заповненість ліжок з киснем у частині лікарень досягла своєї межі.