Помре ще півмільйона в одній лише Європі: у ВООЗ дали невтішний прогноз

У багатьох країнах зросла захворюваність на коронавірус.

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що коронавірус може забрати життя ще півмільйона людей до лютого наступного року в Європі. В організації зазначають, що у низці країн — сплески захворюваності та смертності від COVID-19. Серед них і Україна з новим рекордом з летальних наслідків.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається також найбільша кількість хворих на весь час пандемії в Німеччині, Великій Британії, Греції та Росії. У 43 із 53 країн — сильна чи критична завантаженість лікарень для прийому пацієнтів із "короною".

Кількість нових ковід-пацієнтів у Європі зросла на 6% за тиждень. У світі це найвищий показник. В організації побоюються, що після новорічних свят рівень захворюваності зросте у рази. Зазначимо, що серед європейських країн за кількістю смертей від коронавірусу Україна на другому місці.

Дані на 5 листопада

У багатьох країнах Європи планують посилити заходи щодо боротьби з пандемією — збільшити кількість перевірок для людей та бізнесу або запровадити серйозніші обмеження для нещеплених.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові посилили карантинні заходи — запровадили комендантську годину для ресторанів на прийом відвідувачів і заборонили продавати вночі алкоголь на виніс.