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Безалкогольна доставка та жорсткий графік: Львів посилив заходи карантину для ресторанів

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вночі алкоголь на виніс замовити не можна.
Вночі алкоголь на виніс замовити не можна.

В Україні продовжують посилювати заходи карантину на регіональному та місцевому рівнях.

Після того, як у Львові анонсували жорстке покарання для закладів, аж до закриття порушення режиму карантину, для громадського харчування — нові правила.

Про це повідомляє сайт місцевої міськради.

Робота ресторанів та кафе у Львові з 6 листопада дозволена лише з 6 ранку до 23 години. Після цього заклад переходить на доставлення та самовинесення. Після закриття для відвідувачів продавати алкоголь заборонено. Міра стосується й слабоалкогольних напоїв.

Зазначимо, що у Львові через порушення карантинного режиму чотири заклади отримали попередження, ще дев’ять усунули помилки і знову можуть працювати.

Раніше "Телеграф" писав, що в обласних центрах посилюють заходи боротьби з коронавірусом. Так у Києві та Запоріжжі заборонили відвідувати торгові центри дітям без супроводу дорослих. Батьки або опікуни повинні мати негативні тести або довідку про вакцинацію.

Також повідомлялося, що "червона зона" з понеділка захопить ще один регіон — таким чином у жорсткому карантині будуть 16 областей та Київ.

Теги:
#Алкоголь #Львів #Карантин #Графік
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