Госпіталізації зросли вдвічі: хроніки пандемії коронавірусу на 10 листопада

У лідерах із захворюваності Дніпропетровщина, Київ та Харківщина.

В Україні після зафіксованого напередодні рекорду смертності від коронавірусу за весь час пандемії показники захворюваності залишаються високими. Так, за минулий день виявили 23 283 нових випадків коронавірусу (проти 18 988 зафіксованих напередодні). Серед хворих — 1539 неповнолітніх та 529 медиків.

Про це свідчить статистика МОЗ.

За вівторок:

госпіталізовано – 5696 осіб (напередодні – 2 967)

осіб (напередодні – 2 967) летальних наслідків — 816 (днем раніше — 833)

впоралися з коронавірусом — 16 277 осіб (попереднього дня — 16 609)

вакциновано — 267 401 особа, у тому числі і другою дозою — 116 738.

Лідером за кількістю нових випадків коронавірусу стала Дніпропетровська область із 1792 хворих. Ненабагато відстали від лідера Київ та Харківщина з 1740 та 1719 відповідно.

Найменша кількість випадків у Кіровоградській області – 113 інфікувань.

Раніше "Телеграф" писав, що найвищий рівень смертності від коронавірусу показувала Донецька область. При цьому один із найнижчих був у Черкаській. Проте вона з 12 листопада потрапила до "червоної зони" по коронавірусу.