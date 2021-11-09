Україна вдруге за тиждень оновила рекорд смертності: де ситуація найгірша
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Понад 10% нових випадків – на Дніпропетровщині.
В Україні збільшилася кількість хворих на коронавірус. Якщо напередодні в країні фіксували 13 068 заражень, то на ранок 9 листопада в МОЗ відзвітували про 18 988 хворих. Серед них — 1183 неповнолітніх та 426 співробітників медустанов. Кількість смертей поставила черговий рекорд під час пандемії.
Статистику публікує сайт МОЗ.
За понеділок:
- госпіталізовано — 2 967 (днем раніше — 3532),
- померли — 833 (напередодні — 473)
- одужали — 16609 (вчора — 8200).
- Вакциновано – 240 440 людей, у тому числі другою дозою – 100 001.
Попередній рекорд по смертях фіксували напередодні — шостого листопада (793 особи).
Найбільша кількість хворих на Дніпропетровщині — 2042. Також у трійку лідерів потрапили Одеська та Львівська з 1516 та 1352 відповідно. Найбільше померлих за минулу добу на Донетчині — 89 осіб.
Найменша кількість нових випадків на Кіровоградщині — 67 людей заразилися за добу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що до додатка і порталу "Дія" додають довідку про одужання від коронавірусу, а також результати тестування методом ПЛР.
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