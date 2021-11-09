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Україна вдруге за тиждень оновила рекорд смертності: де ситуація найгірша

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Коронавірус Новина оновлена 09 листопада 2021, 08:50
Коронавірус

Понад 10% нових випадків – на Дніпропетровщині.

В Україні збільшилася кількість хворих на коронавірус. Якщо напередодні в країні фіксували 13 068 заражень, то на ранок 9 листопада в МОЗ відзвітували про 18 988 хворих. Серед них — 1183 неповнолітніх та 426 співробітників медустанов. Кількість смертей поставила черговий рекорд під час пандемії.

Статистику публікує сайт МОЗ.

За понеділок:

  • госпіталізовано — 2 967 (днем раніше — 3532),
  • померли — 833 (напередодні — 473)
  • одужали — 16609 (вчора — 8200).
  • Вакциновано – 240 440 людей, у тому числі другою дозою – 100 001.

Попередній рекорд по смертях фіксували напередодні — шостого листопада (793 особи).

Найбільша кількість хворих на Дніпропетровщині — 2042. Також у трійку лідерів потрапили Одеська та Львівська з 1516 та 1352 відповідно. Найбільше померлих за минулу добу на Донетчині — 89 осіб.

Найменша кількість нових випадків на Кіровоградщині — 67 людей заразилися за добу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до додатка і порталу "Дія" додають довідку про одужання від коронавірусу, а також результати тестування методом ПЛР.

Теги:
#Україна #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
Коронавірус
Україна
Україна вдруге за тиждень оновила рекорд смертності: де ситуація найгірша
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
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Україна вдруге за тиждень оновила рекорд смертності: де ситуація найгірша
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