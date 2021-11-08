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Українцям стане простіше отримати довідку про одужання від коронавірусу та результат ПЛР-тесту: коли запрацює новий сервіс

Автор
Тетяна Веремєєва
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Довідку про одужання від COVID-19 можна буде отримати, не виходячи з дому Новина оновлена 08 листопада 2021, 16:58
Довідку про одужання від COVID-19 можна буде отримати, не виходячи з дому

Перехворілим на коронавірус тепер не доведеться забирати довідку про одужання у лікаря

У додатку "Дія" з’явиться можливість отримати сертифікат про одужання від коронавірусної інфекції COVID-19 та результати ПЛР-тесту на хворобу. Такі довідки зможуть оформити всі, хто перехворів на "корону" протягом останніх 90 днів.

Таку інформацію озвучив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі програми "Сніданок із 1+1" у понеділок, 8 листопада.

За словами керівника відомства, сертифікати про тест на коронавірус або одужання з’являться тільки після того, як лікар внесе відповідні дані в електронну систему охорони здоров’я – так само, як і сертифікат про вакцинацію. Федоров також зазначив, що якщо лікар внесе інформацію в систему через 10 днів після того, як людина перехворіла на коронавірус, то сертифікат діятиме лише 80 днів.

Міністр цифрової трансформації зазначив, що наразі відомство ще узгоджує всі норми та вимоги до нового функціоналу "Дії". Водночас він обіцяє, що довідки про тестування чи одужання можна буде отримати вже протягом найближчого тижня.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, наскільки законною в Україні є перевірка COVID-сертифікатів. Це зробили на тлі заяв українців про те, що перевірки є незаконними, і кожен має право зберігати інформацію про стан свого здоров’я в таємниці. Водночас у МОЗ звертають увагу на те, що у сертифікатах про вакцинацію немає даних, які підпадають під нерозголошення.

Теги:
#ДІЯ #ПЛР-тести #COVID-сертифікат
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