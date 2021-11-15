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Ще одна область України вирушає до "червоної зони"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Карантин Новина оновлена 15 листопада 2021, 18:30
Карантин

Протиепідемічні обмеження в регіоні посилять вже цього тижня.

Ще одна область України переходить у "червону зону" щодо поширення коронавірусної інфекції.

Про це поінформував міністр Кабміну Олег Немчинов за підсумками засідання комісії з ТЕБ та НС.

Йдеться про Вінницьку область, яка почне жити за правилами максимально суворих обмежень уже з 00:00 четверга, 18 листопада.

Немчинов нагадав, що в "червоній зоні" карантину також забороняється робота ТРЦ і непродуктових магазинів, а також проведення масових заходів.

Водночас він наголосив, що ці обмеження не поширюються на ті заклади, де весь персонал пройшов повний курс імунізації проти коронавірусу та за умови їхнього відвідування вакцинованими відвідувачами.

Також він нагадав, що на вакцинованих громадян також не поширюється норма про заборону переміщення між областями автомобільним та залізничним транспортом.

За даними МОЗ, в Україні на сьогодні "червона зона" введена в 17 областях та місті Київ.

Червоні зони в Україні
Червоні зони в Україні

Як повідомлялося раніше, в Україні на ранок 15 листопада було зафіксовано 10 802 нових випадків інфікування коронавірусом. Крім того, вперше за довгий час в жодній з областей не було виявлено більше тисячі нових хворих.

Теги:
#Вінницька область #Коронавірус #Covid-19 #Олег Немчінов
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