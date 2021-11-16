Укр

Кому достанется "тысяча Зеленского" за вакцинацию: подробности

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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На 1000 грн можно рассчитывать по итогу вакцинации двумя дозами до 19 декабря Новость обновлена 16 ноября 2021, 13:35
На 1000 грн можно рассчитывать по итогу вакцинации двумя дозами до 19 декабря

В "Слуге народа" расставили все точки над "і" в вопросе о выплатах после антиковидной вакцинации

В Раде разъяснили, кому же из вакцинированных украинцев заплатят по 1000 гривен, обещанных 15 ноября президентом Владимиром Зеленским. Ведь в сети уже начали судачить о том, что денег хватит только для 6 миллионов граждан Украины, а количество привитых уже на 2 миллиона больше, хотя вакцинация в самом разгаре.

По словам нардепа от "Слуги народа" Алексея Устенко, которого цитирует издание Vesti.ua, выплаты якобы полагаются только тем, кто вакцинируется против коронавируса двумя дозами с 19 декабря. Всем тем, кто сделал прививку ранее, "тысяча Зеленского" якобы не положена.

Впрочем, глава комитета по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий опроверг слова коллеги: дескать, деньги положены всем вакцинированным украинцам, которые прошли курс иммунизации ДО 19 декабря. И хоть выделенных денег — 6 млрд грн — пока действительно хватит только на 6 млн украинцев, программа будет действовать не один месяц, и в итоге поощрят всех привитых.

Напомним, что ранее Зеленский сообщил, что государство разрабатывает новые программы поддержки экономики и сфер, которые пострадали во время карантина. В частности, он рассказал о программе помощи спортивной и креативной индустрии. Так что каждый, кто получил две дозы вакцины от коронавируса сможет получить через приложение "Дия" 1000 гривен на свой счет. Однако потратить их можно будет не на все: исключительно на посещение заведений культуры, на путешествия по стране или на покупку абонемента в спортзал.

Естественно столь громкое обещание не могло обойти общественность стороной, из-за чего в сети уже начали шутить на эту тему.

Теги:
#Выплаты #Вакцинация #Владимир Зеленский #Слуга народа
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