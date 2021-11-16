Вовина тысяча: почему идея Зеленского может вызвать сбой в программе вакцинации

"Телеграф" разбирался, так ли все гладко с инициативой президента о 1000 гривен за полную вакцинацию от коронавируса

Инициатива президента Владимира Зеленского о выделении 1000 гривен украинцам, прошедшим полный курс вакцинации, вызвала не только массу мемов и шуток, но и недоумение по поводу того, как это будет работать.

Поможет бизнесу и развитию украинцев?

Прежде всего, по словам главы государства, эти деньги можно будет получить через приложение «Дия» на свой счет. Но потратить их можно будет только на некоторые покупки, например, абонемент в спортзал или фитнесс-клуб, билет в театр, на билеты для путешествий внутри Украины.

Кроме того, поскольку выплаты начнутся с 19 декабря, возникли вопросы — получат ли их все вакцинированные украинцы или только те, кто привьются после 19 числа будущего месяца. Информация на этот счет даже из уст нардепов от «Слуги народа» выглядит противоречивой.

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Наконец, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на своей странице в Facebook трактовал инициативу Владимира Зеленского как «масштабную, на несколько миллиардов гривен, опосредованную программу поддержки бизнеса». По его мнению, выделение 1000 гривен стимулирует колеблющихся сделать прививку, а также помогает именно тем отраслям, которые больше всего пострадали от карантина.

А поскольку этими отраслями являются спорт, культура и путешествия, то это должно способствовать культурному и спортивному развитию украинцев, считает Сергей Никифоров.

Нас ждут очереди за вакциной?

На деле же подобные утверждения могут быть разбиты простейшими подсчетами.

Прежде всего, встает вопрос – кто же все-таки подпадет под получение 1000 гривен от президента: все, или только те, кто будет полностью привит с 19 декабря?

По словам Владимира Зеленского, до конца года на эти цели выделят 3 миллиарда гривен и еще столько же – в начале 2022-го. Но уже вакцинированных в Украине на сегодняшний день 8,9 млн человек, то есть этих средств не хватит даже для уже привитых, на что требуется 8,9 млрд грн из расчета по 1000 гривен на каждого.

Таким образом либо уже привитые не получат эти деньги, либо им придется ждать неопределенное количество времени.

Если получать деньги будут только те, кто привился с 19 декабря, многие украинцы, которые захотят стать участниками данной программы, будут сдвигать сроки вакцинации под эту дату. Как известно, между первой и второй дозами наступает перерыв в 3 недели. Если получить вторую дозу надо 19 декабря, то первую необходимо вколоть не ранее 28 ноября. То есть для желающих получить эту 1000 гривен, просто теряется смысл вакцинироваться раньше.

Как итог — уже в ближайшее время вместо роста числа вакцинаций, на что направлена президентская инициатива, можно ожидать ее снижения и затем — взрывного роста. Последнее в свою очередь чревато образованием с 29 ноября громадных очередей на пунктах вакцинации, которые уже знакомы многим украинцам.