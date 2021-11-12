Начебто і немає "червоної" зони: як виглядають Черкаси після посилення карантину (фото)

Жителі регіону ніби й не помітили зміни в епідобмеженнях

Із 12 листопада "червона" карантинна зона в Україні поповнилася ще й Черкаською областю. Вже з півночі п’ятниці у регіоні посилили карантинні обмеження.

Кореспондент "Телеграфа" пройшовся вулицями Черкас, щоб перевірити, наскільки "червона" зона вплинула на місцевих мешканців.

Відразу ж заспойлеримо — майже ніяк. У своїй більшості люди продовжують працювати та відпочивати, як і раніше, із мінімальним дотриманням епідвимог.

У ТЦ Черкас майже не перевіряють COVID-сертифікати

У двох великих торгових центрах відвідувачі практично не цікавляться наявністю COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів. Винятком стали лише кілька магазинчиків, які перекриті червоними стрічками. При цьому вони продовжують приймати відвідувачів, але просять показати документи про вакцинацію.

Відвідувачів не надто багато, але вони є

Деякі заклади практично порожні

При покупці продуктів подібні сертифікати в Черкасах не питають, людей обслуговують спокійно і без черг.

Ажіотажу чи черг у маркетах не спостерігається

Люди, як і раніше, ходять за покупками

За інформацією нашого кореспондента, конфліктів через недотримання карантину у місті також не відбувається. Навіть на зупинках громадського транспорту все спокійно, без ексцесів.

Усі поспішають у своїх справах

Єдиний висновок, який напрошується з журналістських спостережень, — життя на Черкащині практично не змінилося з посиленням карантину. А тим часом за останню добу в регіоні додалося 822 нових ковідних хворих.

Нагадаємо, що представники центральної влади вже ведуть розмови про те, який регіон першим зможе пом’якшити карантин та залишити "червону" зону.