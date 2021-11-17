Продукты только для вакцинированных? Стало известно, кого будут пускать в магазины

На столь важный вопрос ответил однозначно главный санитарный врач Украины Игорь Кузин

В Украине, где по состоянию на 17 ноября уровень госпитализаций подскочил сразу вдвое, становится все больше "красных" зон и мест, попасть в которые можно исключительно по ковид-сертификатам. А так как есть они лишь у пятой части населения, двери общественных заведений для остальных могут оказаться закрыты. Попадут ли в этот список продуктовые магазины — на этот вопрос ответил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В интервью "Сегодня" чиновник сказал, что на данный момент они не рассматривают недопуск невакцинированных украинцев в продуктовые магазины.

"Это связано с тем, что там люди покупают себе еду. Работа таких точек, как и аптек, не ограничивается даже в красной зоне", — резюмировал Игорь Кузин.

Напомним, что корреспондент "Телеграфа" прошелся улицами закрытых на локдаун Черкасс, чтобы проверить, насколько "красная" зона повлияла на местных жителей.

Отметим, что жизнь "усложнили" и парламентариям, которые отныне могут попасть в Раду исключительно по ковид-сертификатам или свежему ПЦР-тесту.