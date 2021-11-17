Укр

Где в Украине вакцинируют от коронавируса: появилась карта с наличием прививок в реальном времени

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
60
Украинцы могут узнать о пунктах вакцинации в режиме "онлайн" Новость обновлена 17 ноября 2021, 13:16
Украинцы могут узнать о пунктах вакцинации в режиме "онлайн"

Информация о вакцинах против ковида в Украине представлена даже в мессенджерах

Отныне узнать адрес ближайшего пункта вакцинации против коронавируса, а также количество и наличие прививки производства той или иной компании можно с помощью нескольких кликов. Информацию, которая обновляется ежедневно, в общее пользование выложил Минздрав.

В министерстве говорят, что адреса ближайших прививочных пунктов и наличие вакцин можно узнать такими способами:

  • с помощью телефона через Телеграмм-бот https://t.me/medpro_ukraine_bot. Для этого в главном меню бота нужно выбрать пункт "Поиск вакцины от COVID-19". Далее по геолокации следует найти ближайшие пункты вакцинации. 
  • с компьютера по ссылке https://bi.medzakupivli.com/. Здесь представлены свежие данные об остатках вакцины против COVID-19 в каждом действующем в Украине пункте прививки. Эти данные отображены в форме интерактивной карты. 
Карта Украины с наличием вакцин против коронавируса
Карта Украины с наличием вакцин против коронавируса

Ранее пункты вакцинации были доступны для украинцев по этой ссылке.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказывал, для кого останутся открытыми продуктовые магазины во время жесткого локдауна в Украине,

Теги:
#Минздрав #Карта #Вакцинация #Коронавирус
Украинцы могут узнать о пунктах вакцинации в режиме "онлайн"
Общество
Где в Украине вакцинируют от коронавируса: появилась карта с наличием прививок в реальном времени
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцы могут узнать о пунктах вакцинации в режиме "онлайн"
Где в Украине вакцинируют от коронавируса: появилась карта с наличием прививок в реальном времени
Дата публикации
Категория
На месте убийства работали сотрудники разных ведомств
На Луганщине патрульный убил 24-летнего коллегу: фото, видео, все детали
Дата публикации
Категория
На учебу выйдут учащиеся всех классов
Дистанционка закончилась: в Киеве и Львове школьников возвращают за парты
Дата публикации
Категория
После задержания мужчину осмотрели медики.
С топором на полицию: на Киевщине задержали неадеквата, который угрожал взорвать дом (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Игры плей-офф пройдут в марте следующего года
Шансы сборной Украины пробиться на ЧМ-2022 по футболу: худший и лучший расклады накануне плей-офф