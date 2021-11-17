Где в Украине вакцинируют от коронавируса: появилась карта с наличием прививок в реальном времени

Информация о вакцинах против ковида в Украине представлена даже в мессенджерах

Отныне узнать адрес ближайшего пункта вакцинации против коронавируса, а также количество и наличие прививки производства той или иной компании можно с помощью нескольких кликов. Информацию, которая обновляется ежедневно, в общее пользование выложил Минздрав.

В министерстве говорят, что адреса ближайших прививочных пунктов и наличие вакцин можно узнать такими способами:

с помощью телефона через Телеграмм-бот https://t.me/medpro_ukraine_bot. Для этого в главном меню бота нужно выбрать пункт "Поиск вакцины от COVID-19". Далее по геолокации следует найти ближайшие пункты вакцинации.

https://t.me/medpro_ukraine_bot. Для этого в главном меню бота нужно выбрать пункт "Поиск вакцины от COVID-19". Далее по геолокации следует найти ближайшие пункты вакцинации. с компьютера по ссылке https://bi.medzakupivli.com/. Здесь представлены свежие данные об остатках вакцины против COVID-19 в каждом действующем в Украине пункте прививки. Эти данные отображены в форме интерактивной карты.

Карта Украины с наличием вакцин против коронавируса

Ранее пункты вакцинации были доступны для украинцев по этой ссылке.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказывал, для кого останутся открытыми продуктовые магазины во время жесткого локдауна в Украине,