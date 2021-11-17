Не упустить ухудшение при коронавирусе: врач назвал анализ, который нужно сдать с 6 дня болезни

Доктор убежден, что этот анализ нужно сдать с 6 по 8 день инфицирования ковидом

Украина продолжает бить собственные рекорды по заболеваемости коронавирусом и госпитализациям, которая 17 ноября увеличилась вдвое. Однако, к сожалению, во многих случаях без лечения в больнице не обойтись. А выявить это поможет анализ, который необходимо сдать каждому уже с 6 дня болезни.

Так, по словам главврача одной из частных клиник Львова Тараса Жиравецкого, с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).

"Если этот показатель высок, пожалуйста, обратитесь к своему лечащему врачу", — призывает Жиравецкий.

К слову, многие семейные врачи советуют сдавать С-реактивный белок неоднократно, а каждые три дня для того, чтобы видеть динамику и ничего не упустить.

Цена на данный вид диагностики приемлемая: от 70 до 120 грн, в зависимости от лаборатории.

Важно! Мнение о коронавирусе, отраженное в этом материале, является личным суждением врача и не может быть использовано как этап диагностики или лечения заболевания.

Ранее врач рассказал, какой анализ обязательно нужно сдать после коронавируса. Не исключено, что именно он может стать самым популярным в мире в 2022 году.