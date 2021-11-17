Уровень госпитализаций подскочил вдвое: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 17 ноября

Количество выздоровевших чуть упало

На среду, 17 ноября, в Украине продолжает расти число новых случаев коронавируса, — за прошлые сутки зафиксировали более 18 тысяч новых заболевших, при этом, уровень госпитализация подскочил сразу вдвое.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на свежую сводку Минздрава Украины.

За прошлые сутки зарегистрировали:

18 668 новых случаев коронавируса (16 308 на вчера);

новых случаев коронавируса (16 308 на вчера); 769 смертей (838 днем ранее);

смертей (838 днем ранее); 4 468 госпитализаций (2 264 накануне);

госпитализаций (2 264 накануне); 20 211 выздоровевших (21 914 во вторник).

Больше всего заболевших было в Днепропетровской области (1675), Киеве (1609), Одесской (1504) и Полтавской (1168) областях.

В то время как лидерами по смертности за прошлые сутки выступили Днепропетровская область (68), Киев (62), Одесская (59), Харьковская (53) области.

Заметим, что традиционно каждую неделю на выходных падает число тестирований на коронавирус, из-за чего в начале недели число новых заболевших формально падает, и начинает снова расти, достигая максимума к четвергу.

Если брать в расчёт недельную статистику сразу, то сейчас в Украине можно наблюдать некоторый спад заболеваемости, — если две недели назад число новых больных достигало отметки в более 27 тысяч человек, то на прошлой этот показатель упал до отметки в 24 тысячи.

Вместе с тем последние дни серьезно подскочили показатели выздоравливаемости среди пациентов. На 13 ноября выздоровели рекордные 25,4 тысячи человек за сутки.

Однако не все больные смогли успешно побороть COVID-19. Только вчера в Украине поставили новый рекорд максимального числа летальных случаев за сутки на уровне в 838 человек.

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