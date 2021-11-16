Укр

Вакцинация от "короны": что нужно знать (инфографика)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Очередь на вакцинацию от коронавируса Новость обновлена 16 ноября 2021, 14:52
Очередь на вакцинацию от коронавируса

За минувшие сутки от коронавируса в Украине привили более 268 тысяч человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине, где на середину ноября не зафиксировали ни одной смерти напрямую вызванной прививкой, набирает обороты. По данным Минздрава хотя бы одну дозу препарата получили более 12,3 млн людей.

"Телеграф" собрал все актуальные данные о том, как найти место для вакцинации и какие препараты применяют в Украине.

В стране идет пятый период иммунизации и это означает, что привиться от ковида может каждый желающий. Вариантов несколько: прививочные пункты в поликлиниках и больницах, центры массовой вакцинации и мобильные бригады.

Полный перечень всех мест вакцинации по регионам и ближайшее к вам место вакцинации можно посмотреть онлайн.

Отметим также, что в Украине используются четыре препарата для иммунизации от коронавируса. Все вакцины — двухдозные с интервалом от двух до 12 недель между уколами. Наименьший интервал у вакцины CoronoVac/ Некоторые из препаратов имеют ряд противопоказаний.

Самые важные факты про вакцинацию в Украине
Самые важные факты про вакцинацию в Украине

В МОЗ напоминают — вакцинация от коронавируса не может заразить COVID. Но после введения препаратов имеется ряд вероятных недомоганий:

  • лихорадка
  • озноб
  • боль
  • отек
  • головная боль
  • утомляемость.

ВОЗ напоминает — даже полный курс вакцинации не защищает от коронавируса на 100%.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине за вакцинацию от коронавируса будут поощрять материально.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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