"Тысячи Зеленского" пока хватит не на всех: как и когда ее можно будет получить

В дальнейшем должны выделить еще деньги на выплаты

Уже через месяц полностью вакцинированные граждане Украины смогут получить тысячу гривен помощи от государства.

Эту меру анонсировал президент Владимир Зеленский накануне, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что нововведение вступит в силу с 19 декабря, и получить деньги можно будет посредством приложения "Дия", — для начала на эти выплаты Украина выделит около 6 миллиардов гривен.

За эти средства можно будет купить абонемент в спортзал или фитнесс-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставочный центр, или купить билеты на внутренние авиа или железнодорожные перевозки.

Путем несложных математических вычислений становится понятно, что 6 млрд грн хватит на выплаты по тысяче гривен для 6 млн украинцев. При этом, уже на сегодняшний день в Украине полностью вакцинировано почти 8,9 млн человек (а суммарно более 12,3 млн получили первую дозу).

При этом, темпы вакцинации тоже все наращиваются благодаря карантинным ограничениям, — только за прошлые сутки вакцинировались более 268 тысяч украинцев.

Но президент утверждает, что программа будет действовать не один месяц, и государство даст возможность получить 1000 гривен всем вакцинированным гражданам Украины.

Как сообщал "Телеграф", заявление Зеленского о тысяче гривен для украинцев вызвало настоящую волну шуток и мемов.