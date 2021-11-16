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"Тисячі Зеленського" поки вистачить не на всіх: як і коли її можна буде отримати

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Першими свою тисячу зможуть отримати перші мільйони вакцинованих Новина оновлена 16 листопада 2021, 13:44
Першими свою тисячу зможуть отримати перші мільйони вакцинованих

Надалі мають виділити ще гроші на виплати

Вже за місяць повністю вакциновані громадяни України зможуть отримати тисячу гривень допомоги від держави.

Це анонсував президент Володимир Зеленський напередодні, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що нововведення набуде чинності з 19 грудня, і отримати гроші можна буде за допомогою програми "Дія", — для початку на ці виплати Україна виділить близько 6 мільярдів гривень.

За ці кошти можна буде купити абонемент до спортзалу чи фітнес-клубу, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставковий центр, або купити квитки на внутрішні авіа чи залізничні перевезення.

Шляхом нескладних математичних обчислень стає зрозуміло, що 6 млрд грн вистачить на виплати по тисячі гривень для 6 млн українців. При цьому вже на сьогоднішній день в Україні повністю вакциновано майже 8,9 млн осіб (а сумарно понад 12,3 млн отримали першу дозу).

При цьому темпи вакцинації теж усі нарощуються завдяки карантинним обмеженням — лише минулої доби вакцинувалися понад 268 тисяч українців.

Але президент стверджує, що програма діятиме не один місяць, і держава дасть змогу отримати 1000 гривень усім громадянам України.

Як повідомляв "Телеграф", заява Зеленського про тисячу гривень для українців викликала справжню хвилю жартів та мемів.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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