В Минздраве расставили все точки над "і" в вопросе, умирают ли украинцы после прививки от COVID-19
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В течение месяца после вакцинации было зафиксировано 124 смерти
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине все завершенные расследования случаев смерти после прививок от COVID-19 не обнаружили никакой связи с вакцинацией.
Об этом санврач заявил в интервью изданию "Главком".
По словам Кузина, в процентном соотношении только 0,018% пациентов от общего количества лиц, получивших прививку от коронавируса, имели осложнения. При этом большинство из них не были существенным.
Что касается летальных исходов, то в Украине было зафиксировано 124 смерти в 30-дневный период после полученной COVID-прививки. Все эти случаи подлежат отдельному расследованию.
Выводы завершенных расследований свидетельствуют о том, что смерти пациентов с вакцинацией не были связаны. Кузин отмечает, что здесь речь не идет о причинно-следственной связи.
При этом заместитель министра здравоохранения добавил, что система фармакологического надзора по наблюдению за побочными реакциями после прививок в Украине работает очень хорошо — пациенту достаточно обратиться к семейному врачу или даже позвонить на горячую линию Минздрава.
Стоит заметить, что на 15 ноября в Украине уже более 12,2 млн человек получили первую дозу вакцины, в то время как более 8,7 млн уже полностью вакцинированы. Только за последние сутки привились около 100 тысяч украинцев.
Как сообщал "Телеграф", ранее смертность после прививок от коронавируса оценил министр здравоохранения Виктор Ляшко — 119 летальных исходов после вакцинации он назвал "цифрой ни о чем".
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