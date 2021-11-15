В Минздраве расставили все точки над "і" в вопросе, умирают ли украинцы после прививки от COVID-19

В течение месяца после вакцинации было зафиксировано 124 смерти

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине все завершенные расследования случаев смерти после прививок от COVID-19 не обнаружили никакой связи с вакцинацией.

Об этом санврач заявил в интервью изданию "Главком".

По словам Кузина, в процентном соотношении только 0,018% пациентов от общего количества лиц, получивших прививку от коронавируса, имели осложнения. При этом большинство из них не были существенным.

Что касается летальных исходов, то в Украине было зафиксировано 124 смерти в 30-дневный период после полученной COVID-прививки. Все эти случаи подлежат отдельному расследованию.

Выводы завершенных расследований свидетельствуют о том, что смерти пациентов с вакцинацией не были связаны. Кузин отмечает, что здесь речь не идет о причинно-следственной связи.

При этом заместитель министра здравоохранения добавил, что система фармакологического надзора по наблюдению за побочными реакциями после прививок в Украине работает очень хорошо — пациенту достаточно обратиться к семейному врачу или даже позвонить на горячую линию Минздрава.

Стоит заметить, что на 15 ноября в Украине уже более 12,2 млн человек получили первую дозу вакцины, в то время как более 8,7 млн уже полностью вакцинированы. Только за последние сутки привились около 100 тысяч украинцев.

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Как сообщал "Телеграф", ранее смертность после прививок от коронавируса оценил министр здравоохранения Виктор Ляшко — 119 летальных исходов после вакцинации он назвал "цифрой ни о чем".