Укр

"Цифра ни о чем": Ляшко оценил количество смертей после прививки от COVID-19

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Вакцинация в Украине Новость обновлена 26 октября 2021, 14:33
Вакцинация в Украине

Полный курс вакцинации от коронавируса в Украине прошли более 7 миллионов человек

В Украине с начала вакцинальной компании зафиксировали в общей сложности 119 летальных исходов среди вакцинированных от COVID-19 граждан. При этом за сутки 25 октября умерло 734 человека — исторический максимум за все время пандемии.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

По словам министра, у 119 человек в течение месяца после укола от коронавируса были зафиксированы серьезные неблагоприятные события, повлекшие их смерть.

При этом Ляшко отметил, что "эта цифра ни о чем", ведь от инсульта каждые 6 минут умирает 1 человек, а он может произойти, например, у человека, пришедшего получить COVID-прививку.

Издание отмечает, что на вопрос: "Есть ли в Украине хотя бы одна доказанная связь между прививкой и смертью?", — министр затруднился дать однозначный ответ. По его словам, если бы такой случай был, то ему бы сообщили.

Следует добавить, что в Украине хотя бы одну дозу прививок получили 9 151 478 человек, при этом полностью завершили курс вакцинации 7 058 802. Поэтому можно сделать вывод, что летальность в результате вакцинации от коронавируса крайне низкая. К тому же каждый такой случай расследуют и обычно у умерших обнаруживают сопутствующие заболевания.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "выжить" в карантин без ковид-сертификата и кому точно нельзя вакцинироваться.

Также мы писали, что Минздрав решил вопрос с тем, что делать с невакцинированными гражданами.

Теги:
#Украина #Смертность #Вакцинация #Министерство здравоохранения #Коронавирус
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