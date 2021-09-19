Студент умер через несколько часов после вакцинации на Киевщине: названа предварительная причина

Медики пытались реанимировать парня в течение часа

В Киевской области в день вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент Украинского гуманитарного института. Парень со Львовщины вакцинировался 13 сентября в обеденное время, а уже вечером у него исчез пульс и остановилось дыхание.

Об этом сообщается на странице Украинского гуманитарного института.

Отмечается, что умершего студента звали Владимир Сало, он учился на филолога. В день смерти парень получил прививку от коронавируса. Примерно в 14:30. До вечера с ним все было в порядке, он посетил студенческую столовую и сходил в кафе.

Позже вечером у Владимира подскочила температура, а в 20:15 начались судороги. Через 20 минут после этого у 19-летнего парня исчез пульс и дыхание. Реанимировать студента пытались работники института, а после приезда "скорой" медики еще час проводили реанимационные действия, однако вернуть парня к жизни не удалось.

В вузе говорят, что официальной причиной смерти в справке отметили сердечно-легочную недостаточность, отек легких и острую коронарную недостаточность. Точную причину смерти Владимира Сало обещают сообщить после выводов судмедэкспертизы.

Каким препаратом прививали 19-летнего юношу — не сообщается.

На Киевщине в день вакцинации умер 19-летний студент Владимир Сало

Как сообщал "Телеграф" ранее, в результате редкого побочного эффекта после вакцины Pfizer умерла женщина. У нее развился миокардит — воспаление сердечной мышцы.