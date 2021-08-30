Укр

Еще одна смерть после Pfizer: женщина скончалась в результате редкого побочного эффекта

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Еще одна смерть после Pfizer: женщина скончалась в результате редкого побочного эффекта Новость обновлена 30 августа 2021, 10:52
Еще одна смерть после американской прививки - на этот раз в Новой Зеландии

После смерти женщины уже проведена проверка, которая показала, что трагедия действительно связана с вакцинацией против коронавируса

В мире зафиксировали новую смерть после американской прививки от коронавируса Pfizer. На этот речь трагедия произошла в Новой Зеландии: смерть после вакцинации в этой стране зафиксирована впервые.

По информации Reuters, которое ссылается на местный Минздрав, через несколько дней после прививки скончалась женщина, у которой развился миокардит — воспаление сердечной мышцы. Предположительно, это заболевание развилось вследствие вакцины Pfizer, разработчики которой указывали, что миокардит — редкий побочный эффект после прививки.

Независимая комиссия по мониторингу безопасности препаратов от COVID-19 уже провела проверку в результате смерти гражданки Новой Зеландии и признала, что смерть действительно связана с вакциной. 

Отметим, что о миокардитах после Pfizer было известно и ранее. Так, "Телеграф" сообщал, что ВОЗ всерьез озаботилась возможными побочными эффектами после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech. Эксперты будут изучать взаимосвязь между случаями миокардита и прививкой мРНК-вакциной.

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