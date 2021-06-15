Осложнения на сердце? ВОЗ озаботилась возможной побочкой вакцины Pfizer

ВОЗ всерьез озаботилась возможными побочными эффектами после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech. Эксперты будут изучать взаимосвязь между случаями миокардита (воспаление сердечной мышцы) и прививкой мРНК-вакциной.

Об этом сообщила помощник главы ВОЗ Марианджела Симао.

"Мы выясняем, является ли миокардит последствием вакцинации или взаимосвязи нет", — пояснила представитель ВОЗ.

Она говорит, что данная информация поступает от коллег из США и Израиля - рекордсменов по вакцинации Pfizer/BioNTech.

Когда эксперты ВОЗ проведут соответствующее исследование, обещают опубликовать его результаты на официальном сайте.

Напомним, в Израиле с декабря 2020 по май 2021 зарегистрировали 275 человек с миокардитом среди 5 миллионов прошедших вакцинацию.