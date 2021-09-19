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Студент помер через кілька годин після вакцинації на Київщині: названа попередня причина

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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У Київській області у день вакцинації помер 19-річний студент Новина оновлена 19 вересня 2021, 16:19
У Київській області у день вакцинації помер 19-річний студент

Медики намагалися реанімувати хлопця протягом години

У Київській області у день вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент Українського гуманітарного інституту. Хлопець зі Львівщини вакцинувався 13 вересня в обідній час, а вже ввечері у нього зник пульс і зупинилося дихання.

Про це повідомляється на сторінці Українського гуманітарного інституту.

Зазначається, що померлого студента звали Володимир Сало, він навчався на філолога. У день смерті хлопець отримав щеплення від коронавірусу. Приблизно о 14:30. До вечора з ним все було гаразд, він відвідав студентську їдальню та кафе.

Пізніше ввечері у Володимира підскочила температура, а о 20:15 почалися судоми. Через 20 хвилин після цього у 19-річного хлопця зник пульс і дихання. Реанімувати студента намагалися працівники інституту, а після приїзду "швидкої" медики ще годину проводили реанімаційні дії, однак повернути хлопця до життя не вдалося.

У вузі кажуть, що офіційною причиною смерті у довідці зазначили серцево-легеневу недостатність, набряк легень та гостру коронарну недостатність. Точну причину смерті Володимира Сала обіцяють повідомити після висновків судмедекспертизи.

Яким препаратом щеплювали 19-річного юнака — не повідомляється.

На Київщині у день вакцинації помер 19-річний студент Володимир Сало
На Київщині у день вакцинації помер 19-річний студент Володимир Сало

Як повідомляв "Телеграф" раніше, внаслідок рідкісного побічного ефекту після вакцини Pfizer померла жінка. У неї розвинувся міокардит — запалення серцевого м’яза.

Теги:
#Україна #Київська область #Смерть #Студент #Вакцинація
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