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В Украине рекордное число выздоровевших, но и заболеваемость растет: COVID-сводка на 11 ноября

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Количество подхвативших коронавирус по-прежнему растет Новость обновлена 11 ноября 2021, 08:31
Количество подхвативших коронавирус по-прежнему растет

В Киеве за сутки заболело более двух тысяч человек

Утро четверга, 11 ноября, Украина встречает с 24 747 новыми кейсами коронавирусной болезни. Это, к счастью, не рекорд по заболевшим за сутки, но все равно их количество несколько превышает цифру заболевших за день до этого.

Такие цифры сообщает свежая статистика от Министерства здравоохранения.

Следует отметить, что за предыдущие сутки в Украине:

  • всего заболели — 24747 человек (против 23 283 накануне);
  • госпитализированы — 4778 человек (ранее 5696);
  • умерли из-за COVID-19 — 652 человека (за сутки до этого — 816);
  • успешно преодолели болезнь — 18896 человек (накануне 16277).

Отметим, что такое количество выздоровевших за сутки является относительным рекордом за все время пандемии, и абсолютным — за нынешнюю волну коронавируса. Цифры больше фиксировались только весной 2021 года.

Лидерство среди регионов по количеству новых больных удерживает столица — за сутки в Киеве заболело 2002 человека. Также в первую пятерку вошли Днепропетровщина (1999), Харьковщина (1550), Одесчина (1469) и Полтавщина (1327). Меньше всего заболело людей за сутки в Кировоградской области — всего 192 человека.

Добавим, что за среду, 10 ноября, было вакцинировано 277097 украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине пересмотрели список профессий, которые обязали вакцинироваться против "короны". Кто еще теперь обязан получить свою прививку, читайте в нашем материале.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19
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