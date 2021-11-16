Украина снова побила рекорд смертности от коронавируса: где умерло больше всего

Хуже всего обстановка в Днепре, Одессе, Донецкой области и Полтаве

На утро вторника, 16 ноября, заболеваемость коронавирусом снова пошла в рост после заметного спада по итогам выходных и был установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19.

Об этом можно судить по свежей сводке украинского Минздрава, сообщает "Телеграф".

На утро вторника в Украине зафиксировали:

16 308 новых заболевших (10 802 было днем ранее);

новых заболевших (10 802 было днем ранее); 838 летальных случаев (442 накануне);

летальных случаев (442 накануне); 2 264 госпитализированных пациентов (2 798 в понедельник);

госпитализированных пациентов (2 798 в понедельник); 21 914 выздоровевших (вчера было 11 219).

Больше всего новых случаев выпало на Днепропетровскую (1 635), Одесскую (1 549) области и Киев (1 481).

Больше всего смертей зафиксировали в Донецкой (102), Полтавской (60), Днепропетровской (58) и Черкасской (52) областях.

Стоит заметить, что предыдущий максимум смертности от COVID-19 был установлен ровно неделю назад, 9 ноября, — тогда за сутки умерло 833 больных.

Заболеваемость коронавирусом понемногу, но идет на спад, — если две недели назад наибольший прирост новых больных составлял 27,3 тысячи за сутки, то на прошлой неделе этот показатель опустился уже до уровня в 24,7 тыс.

Накануне, 15 ноября, зафиксировали наименьшее почти за месяц число заболевших на уровне в 10,8 тысяч, но в сводках, публикуемых в понедельники, формальных больных всегда мало, поскольку на выходных мало людей делают тесты.

Как сообщал "Телеграф", чтобы подстегнуть людей вакцинироваться и защищать себя от коронавируса президент Владимир Зеленский заявил о намерении раздать по тысяче гривен каждому, кто прошел полный курс вакцинации.