COVID-19 в Украине резко изменил динамику: ситуация на 15 ноября

Суточное количество смертей от ковида снова возросло

Новую неделю и утро понедельника, 15 ноября, Украина встречает с 10 802 новыми случаями коронавируса. Несмотря на выходные, количество больных по-прежнему остается на весьма высоком уровне. Однако даже по сравнению с воскресеньем, это далекая от критической ситуация.

Свежую статистику по "короне" опубликовала пресс-служба Минздрава.

Итак, за последние сутки в Украине зафиксировано:

10 802 новых больных COVID-19 (накануне — 14 490);

новых больных COVID-19 (накануне — 14 490); 442 летальных случаев (днем ранее — 403);

летальных случаев (днем ранее — 403); 11 219 победивших коронавирус (до этого — 11 146);

победивших коронавирус (до этого — 11 146); 2798 госпитализаций из-за ковида (на утро воскресенья — 4881).

Впервые за длительное время в Украине не зарегистрировано больше тысячи новых кейсов COVID-19 ни в одной из областей. Однако опасное лидерство продолжают удерживать Днепропетровская (987), Одесская (901) и Харьковская (829) области. Также в пятерку вошли Николаевщина (844) и Запорожье (737).

Минимальное количество заболевших по-прежнему регистрируется в Кировоградской области. Здесь за прошлые сутки зарегистрировано лишь 91 случай коронавируса.

Еще больше упало количество вакцинированных человек. На неделе Минздрав сообщал о практически 300 тысячах прививок за сутки, вчера речь шла о 145 тысячах. На утро понедельника, 15 ноября, и вовсе зарегистрировано только 97 373 факта вакцинации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какой, по мнению врача, анализ обязательно стоит сдать пациенту, одолевшему ковид.