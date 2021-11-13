Выздоровело больше, чем заболело: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 13 ноября
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Украинцам сделали уже более 12 миллионов прививок
На утро субботы, 13 ноября, в Украине несколько снизилась заболеваемость коронавирусом, как традиционно каждую неделю происходит ближе к выходным, — за последние сутки зафиксировали более 23 тысяч новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на свежую статистику Минздрава.
Всего за прошлые сутки зафиксировали:
- 23 572 новых случая (накануне было 24 058);
- 695 летальных случаев (днем ранее их было 750);
- 4 564 госпитализированных пациента (12 ноября было 4 318);
- 25 415 выздоровевших (вчера был побит прошлый рекордный показатель за всю пандемию на уровне в 21 941).
Лидерами по заболеваемости среди украинских регионов на сегодня являются Днепропетровская, Харьковская, Львовская области и Киев.
При этом, за минувшие сутки вакцинировали 299 854 человек (вчера было 279 136, и всего уже более 12 миллионов с начала кампании по вакцинации).
Стоит заметить, что на этой неделе общая заболеваемость несколько упала, в сравнении с показателями прошлой, в связи с чем начинает расти число выздоравливающих пациентов, но также, к сожалению, был побит и рекорд смертности.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие вакцины от коронавируса есть в Украине.
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