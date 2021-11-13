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Выздоровело больше, чем заболело: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 13 ноября

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Количество новых больных всегда падает к выходным Новость обновлена 13 ноября 2021, 08:22
Количество новых больных всегда падает к выходным

Украинцам сделали уже более 12 миллионов прививок

На утро субботы, 13 ноября, в Украине несколько снизилась заболеваемость коронавирусом, как традиционно каждую неделю происходит ближе к выходным, — за последние сутки зафиксировали более 23 тысяч новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на свежую статистику Минздрава.

Всего за прошлые сутки зафиксировали:

  • 23 572 новых случая (накануне было 24 058);
  • 695 летальных случаев (днем ранее их было 750);
  • 4 564 госпитализированных пациента (12 ноября было 4 318);
  • 25 415 выздоровевших (вчера был побит прошлый рекордный показатель за всю пандемию на уровне в 21 941).

Лидерами по заболеваемости среди украинских регионов на сегодня являются Днепропетровская, Харьковская, Львовская области и Киев.

При этом, за минувшие сутки вакцинировали 299 854 человек (вчера было 279 136, и всего уже более 12 миллионов с начала кампании по вакцинации).

Стоит заметить, что на этой неделе общая заболеваемость несколько упала, в сравнении с показателями прошлой, в связи с чем начинает расти число выздоравливающих пациентов, но также, к сожалению, был побит и рекорд смертности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие вакцины от коронавируса есть в Украине.

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#Коронавирус #Covid-19
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