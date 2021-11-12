Смертность от COVID-19 в Украине снова подскочила, но побит рекорд числа выздоровевших
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Лидеры по заболеваемости на сегодня — Киев, Днепр, Одесса, Полтава
На утро пятницы, 12 ноября, ситуация с коронавирусом в Украине остается стабильно печальной, — за последние сутки зарегистрировали более 24 тысяч новых случаев COVID-19.
Об этом можно судить по свежей сводке Минздрава Украины, сообщает "Телеграф".
На утро 12 ноября в Украине зафиксировали:
- 24 058 новых случаев (11 ноября было 24 747);
- 750 смертей (накануне было 652);
- 4 318 госпитализаций (4 778 днем ранее);
- 21 941 выздоровевших (18 896 накануне).
Стоит заметить, что Украина поставила рекорд по числу новых выздоровевших за всю пандемию — ранее максимальным числом было чуть более 20 тысяч в конце апреля.
Большинство новых случаев выпало на Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Одесскую, Полтавскую области.
Также за последние сутки вакцинировали 279 136 человек (11 986 077 с начала кампании).
Заметим, что на этой неделе в стране хоть и несколько снизилась заболеваемость (на прошлой неделе поставили рекорд в 27 377 новых случаев), но остается высокой смертность, — за понедельник умерло 833 человека, что является максимумом.
Из-за плохой эпидемической обстановки ЕС исключил Украину из "зеленого" списка, ввиду чего страны одна за одной закрывают границы для украинцев.
Как известно, больше всего по украинцам сейчас бьет штамм коронавируса "Дельта", — мы собрали в одной статье, как он проявляется и как опознать его первые симптомы.
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