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Смертность от COVID-19 в Украине снова подскочила, но побит рекорд числа выздоровевших

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В больницы попали еще более четырех тысяч человек Новость обновлена 12 ноября 2021, 08:18
В больницы попали еще более четырех тысяч человек

Лидеры по заболеваемости на сегодня — Киев, Днепр, Одесса, Полтава

На утро пятницы, 12 ноября, ситуация с коронавирусом в Украине остается стабильно печальной, — за последние сутки зарегистрировали более 24 тысяч новых случаев COVID-19.

Об этом можно судить по свежей сводке Минздрава Украины, сообщает "Телеграф".

На утро 12 ноября в Украине зафиксировали:

  • 24 058 новых случаев (11 ноября было 24 747);
  • 750 смертей (накануне было 652);
  • 4 318 госпитализаций (4 778 днем ранее);
  • 21 941 выздоровевших (18 896 накануне).

Стоит заметить, что Украина поставила рекорд по числу новых выздоровевших за всю пандемию — ранее максимальным числом было чуть более 20 тысяч в конце апреля.

Большинство новых случаев выпало на Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Одесскую, Полтавскую области.

Также за последние сутки вакцинировали 279 136 человек (11 986 077 с начала кампании).

Заметим, что на этой неделе в стране хоть и несколько снизилась заболеваемость (на прошлой неделе поставили рекорд в 27 377 новых случаев), но остается высокой смертность, — за понедельник умерло 833 человека, что является максимумом.

Из-за плохой эпидемической обстановки ЕС исключил Украину из "зеленого" списка, ввиду чего страны одна за одной закрывают границы для украинцев.

Как известно, больше всего по украинцам сейчас бьет штамм коронавируса "Дельта", — мы собрали в одной статье, как он проявляется и как опознать его первые симптомы.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19
В больницы попали еще более четырех тысяч человек
Украина
Смертность от COVID-19 в Украине снова подскочила, но побит рекорд числа выздоровевших
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