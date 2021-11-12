Смертность от COVID-19 в Украине снова подскочила, но побит рекорд числа выздоровевших

Лидеры по заболеваемости на сегодня — Киев, Днепр, Одесса, Полтава

На утро пятницы, 12 ноября, ситуация с коронавирусом в Украине остается стабильно печальной, — за последние сутки зарегистрировали более 24 тысяч новых случаев COVID-19.

Об этом можно судить по свежей сводке Минздрава Украины, сообщает "Телеграф".

На утро 12 ноября в Украине зафиксировали:

24 058 новых случаев (11 ноября было 24 747);

750 смертей (накануне было 652);

4 318 госпитализаций (4 778 днем ранее);

21 941 выздоровевших (18 896 накануне).

Стоит заметить, что Украина поставила рекорд по числу новых выздоровевших за всю пандемию — ранее максимальным числом было чуть более 20 тысяч в конце апреля.

Большинство новых случаев выпало на Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Одесскую, Полтавскую области.

Также за последние сутки вакцинировали 279 136 человек (11 986 077 с начала кампании).

Заметим, что на этой неделе в стране хоть и несколько снизилась заболеваемость (на прошлой неделе поставили рекорд в 27 377 новых случаев), но остается высокой смертность, — за понедельник умерло 833 человека, что является максимумом.

Из-за плохой эпидемической обстановки ЕС исключил Украину из "зеленого" списка, ввиду чего страны одна за одной закрывают границы для украинцев.

Как известно, больше всего по украинцам сейчас бьет штамм коронавируса "Дельта", — мы собрали в одной статье, как он проявляется и как опознать его первые симптомы.