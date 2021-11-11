Как и через сколько времени после заражения проявляется "Дельта"-штамм COVID-19

В Украине с коронавирусом в больницу в последние попадает 4-5 тысяч человек ежедневно.

Количество новых случаев коронавирусной болезни в Украине продолжает фиксироваться в более чем 20 тысяч человек ежедневно. После первых случаев "Дельта"-штамма в июне, уже в октябре новых заражений, которые приходились на этот вариант вируса, увеличилось до 95%.

"Телеграф" напоминает про основные этапы развития болезни и особенности штамма, согласно информации Минздрава.

"Дельта" более заразна чем другие вариации вируса и имеет более краткий инкубационный период. Его оценивают в 1-3 дня, тогда как выздоровление более длительное — до 15 дней.

К основным симптомам коронавируса Всемирная организация здравоохранения относит:

лихорадку

кашель

утомляемость.

Среди других признаков: потеря вкуса и обоняния, насморк, конъюнктивит, больное горло, головная и мышечная боль, нарушение работы кишечника, озноб.

При тяжелом течение болезни — одышка, температура выше 38 градусов, боль в груди, когнитивные нарушения и утрата аппетита.

Штамм "Дельта" характерен тем, что при нем реже фиксируют нарушения вкуса и восприятия запахов и кашель. Кроме этого сообщают о риске нарушения слуха и образования тромбов.

При этом после 7-8 деней болезни у некоторых пациентов резко падает сатурация и им необходима госпитализация вплоть до использования принудительной вентиляции легких.

Ранее "Телеграф" писал, что распространение коронавируса в Европе усилилось и в ВОЗ прогнозируют еще пол миллиона смертей к февралю.

Отметим, что перечисленные симптомы основаны на материалах организаций здравоохранения в мире и Украине. Данный текст является результатом компиляции официальной информации о заболевании и не может быть применен для окончательного установления диагноза.