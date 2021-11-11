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Как и через сколько времени после заражения проявляется "Дельта"-штамм COVID-19

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Лечение коронавируса.
Лечение коронавируса.

В Украине с коронавирусом в больницу в последние попадает 4-5 тысяч человек ежедневно.

Количество новых случаев коронавирусной болезни в Украине продолжает фиксироваться в более чем 20 тысяч человек ежедневно. После первых случаев "Дельта"-штамма в июне, уже в октябре новых заражений, которые приходились на этот вариант вируса, увеличилось до 95%. 

"Телеграф" напоминает про основные этапы развития болезни и особенности штамма, согласно информации Минздрава. 

"Дельта" более заразна чем другие вариации вируса и имеет более краткий инкубационный период. Его оценивают в 1-3 дня, тогда как выздоровление более длительное — до 15 дней. 

К основным симптомам коронавируса Всемирная организация здравоохранения относит:

  • лихорадку
  • кашель
  • утомляемость.

Среди других признаков: потеря вкуса и обоняния, насморк, конъюнктивит, больное горло, головная и мышечная боль, нарушение работы кишечника, озноб. 

При тяжелом течение болезни — одышка, температура выше 38 градусов, боль в груди, когнитивные нарушения и утрата аппетита. 

Штамм "Дельта" характерен тем, что при нем реже фиксируют нарушения вкуса и восприятия запахов и кашель. Кроме этого сообщают о риске нарушения слуха и образования тромбов. 

При этом после 7-8 деней болезни у некоторых пациентов резко падает сатурация и им необходима госпитализация вплоть до использования принудительной вентиляции легких. 

Ранее "Телеграф" писал, что распространение коронавируса в Европе усилилось и в ВОЗ прогнозируют еще пол миллиона смертей к февралю.

Отметим, что перечисленные симптомы основаны на материалах организаций здравоохранения в мире и Украине. Данный текст является результатом компиляции официальной информации о заболевании и не может быть применен для окончательного установления диагноза. 

Теги:
#Симптомы #Коронавирус #Covid-19
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