Въезд для украинцев в ЕС: в какие страны и на каких условиях могут попасть туристы

Для вакцинированных граждан Украины въезд открыт в большинство стран Евросоюза

В связи с ухудшением эпидобстановки с коронавирусом в нашей стране Европейский союз исключил Украину из "зеленого списка" стран. Решение носит рекомендационный характер и многие страны-участницы все же готовы пропустить украинцев при выполнении определенных требований.

"Телеграф" выяснил условия въезда в страны ЕС, которые готовы принять туристов из Украины.

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По данным Министерства иностранных дел Украины, украинцы в настоящее время могут въехать в такие страны:

Инфографика "Телеграфа". Автор: Т. Гулеватая

Австрия

Возможен въезд без регистрации и без карантина, для чего потребуется:

сертификат о полной вакцинации против COVID-19,

подтверждение о выздоровлении — медицинская или официальная справка, оформленная на английском или немецком языке,

Возможен въезд с регистрацией и 10-дневным карантином. Для этого необходимы:

отрицательный результат теста,

обязательный 10-дневный карантин после въезда,

онлайн-регистрация поездки в системе Pre-Travel-Clearance не ранее 72 часов до въезда.

Бельгия

Независимо от цели поездки потребуется сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Если такого нет, то следует иметь отрицательный ПЦР-тест (сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы) и сертификат о важности поездки (выдается дипломатическим или консульским учреждением Бельгии).

После прибытия всем необходимо пройти тест в течение первых двух дней и на седьмой день. Придется самоизолироваться до момента получения отрицательного результата первого тестирования.

Также необходимо иметь при себе:

действующий биометрический паспорт для выезда за границу (срок действия должен превышать дату вашего запланированного выезда из Бельгии на полгода);

документальное подтверждение цели поездки (это может быть карточка резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование гостиницы, приглашение бизнес-партнером);

подтверждение финансовой способности;

полис медицинского страхования, признаваемый на территории стран Евросоюза.

Предварительно нужно заполнить форму Passenger Locator Form.

Венгрия

Следует предъявить отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее 72 часов до въезда, или же украинский или венгерский сертификат о полном курсе вакцинации. Заметим, что с момента получения крайней прививки должно пройти минимум 14 дней.

Германия

Въезд возможен исключительно при острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от Covid-19.

Греция

Для въезда необходимо заполнить специальную форму PLF, а также предоставить один из документов:

сертификат о прививке,

отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа),

отрицательный тест на антиген (сделанный за 48 часов),

справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста (действует в течение 180 дней),

Также нужно будет пройти экспресс-тестирование на Covid-19 после прибытия.

Дания

Для въезда требуется Covid-сертификат.

Так как с 10 ноября Украина отнесена к категории стран "с очень высоким риском инфицирования Covid-19", при отсутствии сертификата нужно:

сделать тест на Covid-19 в течение 24 часов после прибытия,

самоизолироваться на 10 дней (с возможностью досрочного прекращения на четвертый день в случае отрицательного теста).

Ирландия

Можно въехать по сертификату вакцинации или документу о выздоровлении от ковида (в течение 180 дней). Если таковых нет, то нужен отрицательный тест ПЦР, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Кроме того, необходима ирландская виза (так как Ирландия не входит в шенген) и заполненная онлайн-форма контактных данных.

Испания

В настоящее время граждане Украины могут путешествовать в Испанию без предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие Covid-19. Есть только одно условие: необходимо заранее заполнить формуляр санитарного контроля на портале Минздрава Испании и получить сгенерированный QR код, который понадобится при пересечении границы.

Италия

Въезд без необходимости прохождения 5-дневной самоизоляции предполагает наличие следующих документов:

заполненная до прибытия онлайн-форма санитарного контроля Passenger Locator Form;

справка об отрицательном результате теста на Covid-19 (не более чем за 72 часа до приезда);

"зеленый" сертификат (Green Pass) европейского образца о завершении полного курса вакцинации.

Если сертификата нет, то следует предоставить отрицательный тест, самоизолироваться в течение пяти дней, после чего пройти повторный тест для подтверждения отрицательного результата.

Кроме того, итальянские пограничники будут интересоваться целью поездки, местами пребывания, наличием средств, датой выезда.

Кипр

Необходимо пройти регистрацию на платформе CyprusFlightPass за 48 часов до вылета.

Если у вас есть сертификат о полной вакцинации, то делать дополнительный тест не нужно.

Если вы не вакцинированы, понадобится отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета.

Латвия

Украина внесена в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения.

Перед прибытием необходимо заполнить анкету на сайте covidpass.lv (не раньше чем за два дня до приезда).

Въезд разрешен при наличии COVID-сертификата о полной вакцинации.

Если таковой отсутствует, то пересечь границу могут только определенные категории лиц (указанные на "Интерактивной карте" на сайте МИД tripadvisor.mfa.gov.ua). В таком случае потребуется:

отрицательный тест,

повторный тест после приезда в течение 24 часов,

самоизоляция в течение 10 дней (можно нарушить на седьмой день в случае отрицательного результата теста).

Литва

Въезд возможен, если вы:

полностью вакцинированы от COVID-19 и имеете сертификат – тогда самоизоляция не требуется;

имеете отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда, или теста на антиген (за 48 часов до въезда) и пройдете 10-дневную самоизоляцию (прерывается при условии отрицательного теста на 7-й день самоизоляции);

имеете сертификат о выздоровлении от COVID-19 за последние 180 дней.

По-прежнему за 48 часов до въезда необходимо заполнить онлайн-форму на сайте keleiviams.nvsc.lt и получить QR-код.

Люксембург

Для пересечения границы следует предоставить один из документов:

сертификат о полном курсе вакцинации;

сертификат о выздоровлении, подтверждающий, что вы переболели COVID и больше не нуждаетесь в карантине;

отрицательный тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до момента вылета.

Нидерланды

С 11 ноября Украина принадлежит к списку "территорий очень высокого риска". Въезд возможен при соблюдении двух условий:

полном курсе вакцинации,

отрицательном результате теста на ковид (требование действует с 13 ноября).

Польша

Срок 10-дневного карантина будет сокращен в случае отрицательного результата теста на SARS-Cov-2 на седьмой день пребывания в Польше.

Не нужно проходить самоизоляцию, если:

вы прошли полный курс вакцинации и имеете соответствующий подтверждающий документ;

выздоровели от коронавируса не ранее чем за шесть месяцев до пересечения границы и имеете документ, подтверждающий факт заболевания (на польском или английском языке).

Также перед вылетом следует заполнить карту местоположения путешественника (eKLP).

Португалия

Для пересечения границы понадобится:

сертификат о полной вакцинации или сертификат о выздоровлении;

если не вакцинированы, то справка с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 (ПЦР или тест на антиген, сделанные в течение не более чем за 72 и 48 часов до въезда соответственно).

Румыния

Действует карантинный режим в течение 14 дней. Но он отменяется при предоставлении сертификата о полном курсе вакцинации.

Словакия

Для невакцинированных: самоизоляция сроком 10 дней (можно прекратить на 5-й день, если результат теста отрицательный).

Вакцинированные должны предоставить сертификат и не подлежат карантину.

Словения

Можно въехать при одном из условий:

отрицательный ПЦР-тест (сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы) и экспресс-тест (48 часов);

справка о выздоровлении, которое произошло не более чем за полгода до поездки;

сертификат о полном курсе вакцинации.

Финляндия

Въезд разрешен лицам с подтверждением полного курса вакцинации против COVID-19. Пересечение границы на основании отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении разрешено исключительно при наличии уважительного основания для поездки.

Франция

Украина отнесена к перечню "оранжевой" зоны. Без ограничений можно въехать при наличии сертификата о полном курсе вакцинации.

Если человек не прошел вакцинацию, то может попасть в страну только при условии предъявления документа, подтверждающего неотложную необходимость въезда, отрицательного теста (ПЦР или антиген). По прибытии следует пройти тест в аэропорту и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.

Хорватия

Въезд разрешен:

при наличии документального подтверждения туристической цели поездки (бронирование/оплаты отеля/апартаментов),

по неотложным личным/семейным причинам,

с деловой целью (приглашение от бизнес партнера),

с целью обучения,

в случае участия в соревнованиях,

при наличии разрешения на работу и проживание.

Следует предоставить один из документов про:

отрицательный ПЦР-тест,

полную вакцинацию против коронавируса,

выздоровление от COVID-19 и получение одной дозы вакцины в течение восьми месяцев от заражения.

В противном случае – 10-дневный карантин.

Так как в Украине распространен новый штамм ковида, то при въезде в Хорватию следует предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов), а также будет назначена 14-дневная самоизоляция (приостановить можно на седьмой день в случае отрицательного теста).

Чехия

Въезд разрешен при наличии сертификата о полном курсе вакцинации и заполненном въездном формуляре.

Также пропускаются украинцы, имеющие чешскую визу, разрешение на проживание в Чехии или другой стране ЕС или основания для въезда в гуманитарных ситуациях, даже если у них нет сертификата о вакцинации. Но в таком случае они обязаны:

предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделать повторный тест на 5-7 день после прибытия, носить респиратор без дыхательного клапана образца FFP2 или KN95.

Швеция

Граждане Украины, имеющие цифровой COVID-сертификат, выданный в Украине, освобождаются от предъявления негативного результата тестирования на COVID-19.

Для тех, у кого отсутствует сертификат, остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста, теста на антиген, LAMP, TMA на COVID-19, сделанные за 72 часа до прибытия.

Эстония

Разрешен въезд с любой целью для лиц, прошедших полный курс вакцинации.

Те, кто не имеет сертификат и прибывает в Эстонию для работы, обучения или на основании специального разрешения, должны за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или за 48 часов – экспресс-тест на антитела – и предъявить справку об отрицательном результате. Такие лица подлежат 10-дневной самоизоляции.

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Перед поездкой в зону ЕС убедитесь, что вы привиты вакциной, признанной в той стране, куда направляетесь. Вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам, это AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Moderna, Johnson&Johnson. Но в некоторых странах списки дополнены препаратами и других компаний.

Как сообщал ранее "Телеграф", в Украине ввели требование предъявлять сертификат о вакцинации при путешествии между регионами. Стало известно, как это ударило по пассажиропотоку "Укрзализныци".