Запрет на поездки в ЕС: какие страны уже закрыты для украинцев

Из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 некоторые страны не пускают туристов из Украины

Ситуация с коронавирусом в Украине привела к тому, что Европейский союз исключил нашу страну из "зеленого списка". И хотя многие страны не ужесточили правила въезда после этих рекомендаций, в некоторые государства украинцам так просто не попасть.

"Телеграф" выяснил, какие страны Евросоюза закрыты для туристов из Украины.

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По данным Министерства иностранных дел Украины, пока что украинцам запрещено въезжать в две страны-участницы ЕС.

Болгария

С 26 октября Украина внесена в "красную зону". Это значит, что проехать могут только те, у кого имеется статус постоянного и долгосрочного проживания, а также их члены семей. Потребуется предъявить цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации или документ о переносе болезни и отрицательный тест (сроком за 72 часа до въезда).

Мальта

С 21 октября Украину внесли в "темно-красный список" — въезд из таких стран с туристической целью запрещен.

Для пересечения границы необходимо получить специальное разрешение служб здравоохранения Мальты, которое выдается в исключительных обстоятельствах (семейных или в случае возвращения в страну резидента). При этом следует:

предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не более чем за 72 часа до въезда,

пройти 14-дневный карантин.

Инфографика "Телеграфа". Автор: Т. Гулеватая

Как сообщал "Телеграф", большинство стран ЕС все же рады впустить украинцев. Некоторые требуют обязательную вакцинацию или же негативный тест, но тогда нужно пройти самоизоляцию. Со списком стран, открытых для Украины, и всеми ограничениями можно ознакомиться по ссылке.