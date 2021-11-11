Рус

Заборона на поїздки до ЄС: які країни вже закриті для українців

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
440
Поки що список закритих країн невеликий Новина оновлена 11 листопада 2021, 17:38
Поки що список закритих країн невеликий

Через епідеміологічну ситуацію з COVID-19 деякі країни не пускають туристів з України

Ситуація з коронавірусом в Україні призвела до того, що Європейський Союз виключив нашу країну із "зеленого списку". І хоча багато країн не посилили правила в’їзду після цих рекомендацій, до деяких держав українцям так просто не потрапити.

Телеграф з’ясував, які країни Євросоюзу закриті для туристів з України.

Інформація оновлюється!

За даними Міністерства закордонних справ України, поки що українцям заборонено в’їжджати до двох країн-учасниць ЄС.

Болгарія

З 26 жовтня Україна внесена до "червоної зони". Це означає, що проїхати можуть лише ті, хто має статус постійного та довгострокового проживання, а також їхні члени сімей. Потрібно пред’явити цифровий COVID-сертифікат ЄС про вакцинацію або документ про перенесення хвороби та негативний тест (терміном за 72 години до в’їзду).

Мальта

З 21 жовтня Україну внесли до "темно-червоного списку" — в’їзд із таких країн із туристичною метою заборонено.

Для перетину кордону необхідно отримати спеціальний дозвіл служб охорони здоров’я Мальти, який видається у виняткових обставинах (сімейних або у разі повернення до країни резидента). При цьому слід:

  • надати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на Covid-19, зробленого не більше ніж за 72 години до в’їзду,
  • пройти 14-денний карантин.
Інфографіка "Телеграфу". Автор: Т. Гулеватая
Інфографіка "Телеграфу". Автор: Т. Гулеватая

Як повідомляв "Телеграф", більшість країн ЄС все ж раді впустити українців. Деякі вимагають обов’язкову вакцинацію або негативний тест, але тоді потрібно пройти самоізоляцію. Зі списком країн, відкритих для України, та всіма обмеженнями можна ознайомитися за посиланням.

Теги:
#Україна #Подорожі #Євросоюз #Країни
Момент аварії на проспекті Науки
Харків
У Харкові на "зебрі" позашляховик збив двох дітей: водій може бути під дією наркотиків (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Момент аварії на проспекті Науки
У Харкові на "зебрі" позашляховик збив двох дітей: водій може бути під дією наркотиків (відео)
Дата публікації
Категорія
Україна опинилася в умовах гострого дефіциту енергоресурсів
Чи замерзне Україна цієї зими і чому ми опинилися без вугілля, газу та електрики
Дата публікації
Категорія
Подорожі до країн ЄС
В’їзд для українців до ЄС: у які країни та на яких умовах можуть потрапити туристи
Дата публікації
Категорія
Міхеїл Саакашвілі
Мінус 20 кг? Як змінився Саакашвілі за 40 днів голодування: фото "до" та "після"
Дата публікації
Категорія
Олександр Пономарьов уже прокоментував те, що трапилося.
Чому гімн України блокують на Facebook і до чого тут Олександр Пономарьов