Заборона на поїздки до ЄС: які країни вже закриті для українців

Через епідеміологічну ситуацію з COVID-19 деякі країни не пускають туристів з України

Ситуація з коронавірусом в Україні призвела до того, що Європейський Союз виключив нашу країну із "зеленого списку". І хоча багато країн не посилили правила в’їзду після цих рекомендацій, до деяких держав українцям так просто не потрапити.

Телеграф з’ясував, які країни Євросоюзу закриті для туристів з України.

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За даними Міністерства закордонних справ України, поки що українцям заборонено в’їжджати до двох країн-учасниць ЄС.

Болгарія

З 26 жовтня Україна внесена до "червоної зони". Це означає, що проїхати можуть лише ті, хто має статус постійного та довгострокового проживання, а також їхні члени сімей. Потрібно пред’явити цифровий COVID-сертифікат ЄС про вакцинацію або документ про перенесення хвороби та негативний тест (терміном за 72 години до в’їзду).

Мальта

З 21 жовтня Україну внесли до "темно-червоного списку" — в’їзд із таких країн із туристичною метою заборонено.

Для перетину кордону необхідно отримати спеціальний дозвіл служб охорони здоров’я Мальти, який видається у виняткових обставинах (сімейних або у разі повернення до країни резидента). При цьому слід:

надати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на Covid-19, зробленого не більше ніж за 72 години до в’їзду,

пройти 14-денний карантин.

Інфографіка "Телеграфу". Автор: Т. Гулеватая

Як повідомляв "Телеграф", більшість країн ЄС все ж раді впустити українців. Деякі вимагають обов’язкову вакцинацію або негативний тест, але тоді потрібно пройти самоізоляцію. Зі списком країн, відкритих для України, та всіма обмеженнями можна ознайомитися за посиланням.