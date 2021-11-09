Україна більше не в "зеленому списку" ЄС: деталі

Новий перегляд списку запланований на 23 листопада.

Україну, яка цього тижня подолала два максимальні рубежі за смертністю від коронавірусу, прибрали із "зеленого списку" для тих, хто подорожує до Європейського союзу.

Про це повідомляє сайт Європейської ради.

Окрім України із переліку виключили Сінгапур. Потрапити до нього Україна зможе лише за два тижні — після перегляду списку.

Загалом у "зеленому списку" залишилися 18 країн, серед яких Колумбія, Нова Зеландія та Китай (з поправкою на взаємність заходів).

Рішення Ради має рекомендаційний характер для країн-учасниць ЄС. Обмеження можуть торкнутися туристів, тобто тих, хто робить несуттєві подорожі. Зазначимо, що кожна держава самостійно вирішує, як обмежити поїздки для українців до регіону.

Українське МЗС нагадало туристам, що повністю вакцинованих мандрівників обмеження можуть не торкнутися.

Раніше "Телеграф" писав, що в Європі продовжує зростати кількість хворих на коронавірус — за минулий тиждень на 6% і у Всесвітній організації охорони здоров’я чекають ще півмільйона померлих від коронавірусу до лютого.