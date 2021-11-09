Украина больше не в "зеленом списке" ЕС: что это значит

Новый пересмотр списка запланирован на 23 ноября.

Украину, которая на этой неделе преодолела два максимальных рубежа по смертности от коронавируса, убрали из "зеленого списка" для путешествующих в Европейский союз.

Об этом сообщает сайт Европейского совета.

Кроме Украины из перечня исключили Сингапур. Попасть в него Украина сможет только через две недели — после пересмотра списка.

Всего в "зеленом списке" остались 18 стран, среди которых Колумбия, Новая Зеландия и Китай (с поправкой на взаимность мер).

Решение Совета носит рекомендательный характер для стран-участниц ЕС. Ограничения могут коснуться туристов, то есть тех, кто совершает несущественные поездки. Отметим, что каждое государство самостоятельно решает как ограничить поездки для украинцев в регион.

Украинский МИД напомнил туристам, что полностью вакцинированных путешественников ограничения могут не коснуться.

Ранее "Телеграф" писал, что в Европе продолжает расти количество больных коронавирусом — за минувшую неделю на 6% и во Всемирной организации здравоохранения ожидают еще пол миллиона умерших от коронавируса к февралю.