Укр

Украина больше не в "зеленом списке" ЕС: что это значит

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Флаги Украины и ЕС. Новость обновлена 09 ноября 2021, 14:25
Флаги Украины и ЕС.

Новый пересмотр списка запланирован на 23 ноября.

Украину, которая на этой неделе преодолела два максимальных рубежа по смертности от коронавируса, убрали из "зеленого списка" для путешествующих в Европейский союз. 

Об этом сообщает сайт Европейского совета. 

Кроме Украины из перечня исключили Сингапур. Попасть в него Украина сможет только через две недели — после пересмотра списка. 

Всего в "зеленом списке" остались 18 стран, среди которых Колумбия, Новая Зеландия и Китай (с поправкой на взаимность мер). 

Решение Совета носит рекомендательный характер для стран-участниц ЕС. Ограничения могут коснуться туристов, то есть тех, кто совершает несущественные поездки. Отметим, что каждое государство самостоятельно решает как ограничить поездки для украинцев в регион. 

Украинский МИД напомнил туристам, что полностью вакцинированных путешественников ограничения могут не коснуться. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Европе продолжает расти количество больных коронавирусом — за минувшую неделю на 6% и во Всемирной организации здравоохранения ожидают еще пол миллиона умерших от коронавируса к февралю.

Теги:
#Украина #ЕС #Коронавирус #Зеленая зона
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