Лижі та сноуборди для щеплених: COVID-обмеження на курортах України та Європи

У деяких країнах зимовий курортний сезон уже розпочався.

Лижний відпочинок на новорічні канікули буде доступним лише вакцинованим українцям. Для підйомників, готелів та канатних доріг будуть запроваджені обмеження.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Довго прогулятися околицями також не вийде — всі готелі зможуть селити тільки щеплених гостей. Як варіант для роботи можливі браслети або наклейки, які дають право проїзду по канатній дорозі або входу в готель, щоб не демонструвати сертифікат щоразу. Ці питання опрацьовуються з асоціацією готелів.

Покататися нещепленим на лижах чи сноуборді також буде складно і на зимових курортах інших країн. Вони вже анонсували низку обмежень на початок сезону.

В Австрії для людей не імунізованих від коронавірусу передбачено карантин, а користуватися обладнанням та підйомниками можна лише за наявності сертифіката про вакцинацію, негативного тесту або свідоцтва про одужання від "корони".

У Швейцарії, щоб користуватися приміщеннями або транспортом на гірськолижних курортах, буде потрібний тест на коронавірус з негативним результатом або курс повної вакцинації. Зазначимо, що заходи відрізняються від країни до країни, а також можуть посилитися за необхідності.

Раніше "Телеграф" писав, що сертифікат про вакцинацію можна отримати на порталі або в додатку "Дія".