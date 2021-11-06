Лыжи и сноуборды для привитых: COVID-ограничения на курортах Украины и Европы

В некоторых странах зимний курортный сезон уже начался.

Лыжный отдых на новогодние каникулы будет доступен только вакцинированным украинцам. Для подъемников, отелей и канатных дорог будут введены ограничения.

Об этом сообщил глава минздрава Виктор Ляшко.

Долго прогуляться по окрестностям также не выйдет — все гостиницы смогут селить только привитых гостей. Как вариант для работы возможны браслеты или наклейки, которые дают право проезда по канатной дороге или входа в отель, чтобы каждый раз не демонстрировать сертификат. Эти вопросы прорабатываются с ассоциацией гостиниц.

Прокатиться непривитым на лыжах или сноуборде также будет сложно и на зимних курортах других стран. Они уже анонсировали ряд ограничений на начало сезона.

В Австрии для людей не иммунизированных от коронавируса предусмотрен карантин, а пользоваться оборудование и подъемниками можно только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста или свидетельства о выздоровлении от "короны".

В Швейцарии, чтобы пользоваться помещениями или транспортом на горнолыжных курортах, потребуется тест на коронавирус с отрицательным результатом или курс полной вакцинации. Отметим, что меры разнятся от страны к стране, а также могут ужесточатся по мере необходимости.

Ранее "Телеграф" писал, что сертификат о вакцинации можно получить на портале или в приложении "Дия".